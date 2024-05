Metz – PSG: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Vitinha

Metz – PSG, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain w ramach 34. kolejki Ligue 1 na wyjeździe zmierzy się z FC Metz. Nie wiadomo, czy na boisku zobaczymy Kyliana Mbappe, który miałby okazję po raz ostatni zagrać w lidze francuskiej przed przeprowadzką do Realu Madryt. Kapitan reprezentacji Trójkolorowych zmaga się jednak z urazem ścięgna udowego i jego występ na Stade Saint-Symphorien jest niepewny.

Warto dodać, że 25-letni napastnik tydzień później będzie miał jeszcze możliwość wsparcia paryżan w finale Pucharu Francji przeciwko Olympique’owi Lyon (sobota, 25 maja, godzina 21:00).

Niedzielne starcie FC Metz – Paris Saint-Germain ma duże znaczenie dla gospodarzy, którzy wciąż nie są pewni utrzymania. Natomiast goście już kilka tygodni temu zdobyli mistrzowski tytuł.

W wyjściowej jedenastce PSG powinien wybiec Goncalo Ramos. Czy Portugalczyk się odblokuje po czterech meczach bez strzelonego gola? Mój typ: bramka Goncalo Ramosa.

Metz – PSG, sytuacja kadrowa

Po stronie zespołu gospodarzy najpewniej zabraknie kontuzjowanych Joela Asoro, Benjamina Tetteha oraz Matthieu Udola. W drużynie gości nie należy spodziewać się natomiast Presnela Kimpembe, Sergio Rico, Layvina Kurzawy, Lucasa Hernandeza, Keylora Navasa, Ousmane’a Dembele oraz najprawdopodobniej Kyliana Mbappe, który również zmaga się z urazem.

Kontuzje i zawieszenia Metz Zawodnik Powrót Joel Asoro Nieznany Koniec maja 2024 Benjamin Tetteh Nieznany Koniec maja 2024 Matthieu Udol Uraz mięśnia Kilka tygodni

Kontuzje i zawieszenia Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Koniec maja 2024 Sergio Rico Uraz głowy Do końca sezonu Layvin Kurzawa Kontuzja pleców Koniec maja 2024 Lucas Hernandez Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Kylian Mbappe Uraz ścięgna udowego Kilka tygodni Keylor Navas Choroba Kilka dni Ousmane Dembélé Uraz uda Kilka tygodni

Metz – PSG, ostatnie wyniki

FC Metz prezentuje się bardzo słabo – w ostatnich dwóch kolejkach poniosło dwie porażki – 1:2 ze Strasbourgiem oraz 2:3 ze Stade Rennes. Już od kilku tygodni pewne mistrzostwa Francji PSG w tym samym czasie pokonało Niceę 2:1, ale za to przegrało 1:3 z Tuluzą.

Metz – PSG, historia

Powiedzieć, że Paris Saint-Germain dominuje nad FC Metz w bezpośredniej rywalizacji, to jakby nic nie powiedzieć. Paryżanie wygrali bowiem wszystkie pięć poprzednich meczów przeciwko tej drużynie. Ekipa Kasztanowych w tym czasie nie odniosła więc żadnego zwycięstwa i nie padł żaden remis.

Metz – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną FC Metz wynosi około 5.00, a typ na zwycięstwo PSG to mniej więcej 1.60. Natomiast kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. Przy okazji obstawiania tego starcia można skorzystać z promocji oferowanej przez STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Metz – PSG, przewidywane składy

Metz László Bölöni 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Metz László Bölöni 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 1 Guillaume Dietsch 11 Didier Lamkel Ze 14 Cheikh Sabaly 15 Aboubacar Lo 22 Kevin Van Den Kerkhof 27 Danley Jean Jacques 37 Ibou Sané 38 Sadibou Sane 39 Koffi Frank Kouao 4 Manuel Ugarte 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 26 Nordi Mukiele 28 Carlos Soler 30 Alexandre Letellier 38 Ethan Mbappe 41 Senny Mayulu 99 Gianluigi Donnarumma

Metz – PSG, kto wygra?

Metz – PSG, transmisja meczu

Wszystkie spotkania ostatniej kolejki Ligue 1 rozgrywane będą w tym samym czasie. To oznacza, że starcia FC Metz – PSG nie obejrzycie w całości. Na kanałach Canal+ Sport 5 oraz Eleven Sports 3 wyemitowana zostanie jednak transmisja łączona – Multifoot. Początek rywalizacji na Stade Saint-Symphorien już w najbliższą niedzielę, 19 maja o godzinie 21:00.

