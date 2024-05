Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Kroos zostaje w Realu Madryt na kolejny sezon

Transfer Kyliana Mbappe jest już praktycznie pewny, a Real Madryt poczynili znaczne postępy w negocjacjach dotyczących przedłużeń umów dla Lucasa Vazqueza i Andrija Łunina. Teraz przyszły także dobre wiadomości dotyczące dwóch kluczowych zawodników zespołu – Luki Modrica i Toniego Kroosa. Chorwat, który wydawał się kandydatem do odejścia latem, gdy wygasał jego kontrakt, osiągnął wstępne porozumienie w sprawie pozostania w klubie i ma rozegrać jeszcze jeden sezon na Santiago Bernabeu.

Natomiast według doniesień Marki, Toni Kroos również otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu od klubu, którą jest bardzo bliski zaakceptowania, co oznacza, że pozostanie w Realu Madryt na kolejny rok.

Kilka miesięcy temu już pojawiały się doniesienia, że reprezentant Niemiec przedłuży kontrakt z Los Blancos i zostanie na kolejny sezon. Jednak w ostatnich tygodniach były obawy, że Kroos, który nadal jest jednym z najważniejszych zawodników Carlo Ancelottiego, może zdecydować się zakończyć karierę, biorąc pod uwagę, że zawsze podkreślał, iż chce odejść będąc na szczycie.

Wygląda jednak na to, że Florentino Perez interweniował w sprawie przedłużenia umów zarówno Kroosa, jak i Modrica, co przyniosło oczekiwane rezultaty. Wszystko wskazuje na to, że oficjalne komunikaty to już tylko kwestia czasu i nie powinno wydarzyć się nic niespodziewanego w tej kwestii.

Zobacz również: Mbappe zachwycony decyzją Realu. Chodzi o przyszłość jednej z gwiazd