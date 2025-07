Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Mike Maignan i AC Milan rozpoczną rozmowy

Mike Maignan trafił do AC Milanu w 2021 roku. Reprezentant Francji szybko wkupił się do zespołu Rossonerich, przez co zapomniano już o Gianluigim Donnarummie. Ostatnio jednak w media dyskutowano o przyszłości golkipera. Jego kontrakt z włoskim zespołem wygasa 30 czerwca 2026 roku. Chelsea była poważnie zainteresowana 30-latkiem, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Mike’a Maignana przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż lada moment przyszłość reprezentant Francji może zostać wyjaśniona. AC Milan bowiem zasiądzie do rozmów ze swoją gwiazdą w sprawie przedłużenia kontraktu. W pierwszej kolejności jednak Rossoneri chcą dopiąć inne transfery. Dopiero później ruszy sprawa z 30-latkiem.

Wspomniane źródło nie zdradza szczegółów w sprawie potencjalnej nowie umowie Mike’a Maignana. Dowiadujemy się jednak, że w szeregach AC Milanu panuje spory optymizm. Klub wierzy, że współpraca z reprezentantem Francji będzie jeszcze długo trwała. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się ta sytuacja.

Mike Maignan w minionym sezonie rozegrał 53 spotkania między słupkami AC Milanu. Francuski golkiper może się pochwalić bardzo dobrą liczbą zachowanych czystych kont. Udało mu się bowiem aż 15 meczów zakończyć bez straconego gola.