Rafael Leao wrócił do gry po kontuzji, ale jego występy mocno zaniepokoiły Massimiliano Allegriego. Trener Milanu skrytykował w szatni gwiazdora i oczekuje od niego znaczącej poprawy - informuje "La Gazzetta dello Sport".

fot. ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Rafael Leao i Luka Modrić

Leao musi się poprawić. Allegri wiele od niego wymaga

Massimiliano Allegri po dołączeniu do Milanu stracił tego lata Theo Hernandeza oraz Tijjaniego Reijndersa. Z transferem łączony był też Rafael Leao, ale szkoleniowiec koniecznie chciał go zatrzymać na San Siro. Wierzył, że dzięki ciężkiej pracy może być prawdziwym liderem zespołu i zyskać regularność, której brak wciąż jest jego największym problemem. Portugalczyk oczywiście nie zmienił drużyny, ale na początku kampanii nabawił się kontuzji łydki.

Do gry wrócił dopiero pod koniec września. Leao wystąpił w dwóch hitowych spotkaniach Serie A – z Napoli oraz Juventusem. W obu pojawił się na murawie po przerwie, ale jego gra pozostawiała wiele do życzenia. Allegri miał wobec niego poważne zarzuty w szczególności po rywalizacji ze Starą Damą, która zakończyła się bezbramkowym remisem. Skrzydłowy nie wykorzystał dogodnych okazji, a w dodatku nie angażował się w grę defensywną.

„La Gazzetta dello Sport” ujawnia, że wściekły Allegri skrytykował Leao w szatni przy kolegach z zespołu. Domaga się od niego znacznie lepszej gry, gdyż wie, że go na to stać. Wszystko zależy natomiast od nastawienia Portugalczyka i jego chęci do rozwoju.

Najbliższe miesiące mogą zadecydować o przyszłości Leao w Milanie. Z pewnością nie będzie miał łatwo, aby wywalczyć miejsce w pierwszym składzie. Nietykalny jest Christian Pulisic, a ciekawie prezentują się też Santiago Gimenez oraz Christopher Nkunku. Allegri liczy, że pozytywnie wpłynie na Portugalczyka i pomoże mu w powrocie do najwyższej formy.