AC Milan nie traci nadziei. Próbuje zatrzymać kluczowego piłkarza

AC Milan wciąż ma nadzieję, że dogada się z Mikem Maignanem co do przedłużenia kontraktu. - Postaramy się wspólnie znaleźć rozwiązanie - powiedział dyrektor sportowy włoskiego klubu, Igli Tare, cytowany przez Fabrizio Romano.

Antonio Balasco / Alamy

Mike Maignan jednak zostanie na San Siro?

Mike Maignan ma ważny kontrakt z Milanem jedynie do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy w sprawie jego przedłużenia utknęły w martwym punkcie. Tę sytuację chcą wykorzystać europejskie potęgi, na czele z Chelsea, Juventusem oraz Bayernem Monachium. Wszystkie wymienione kluby chętnie pozyskałyby 30-letniego bramkarza na zasadzie wolnego transferu już najbliższego lata, co tylko zwiększa presję na działaczach z Mediolanu.

Włodarze z San Siro wciąż mają jednak nadzieję, że ostatecznie uda im się dojść do porozumienia z Maignanem w sprawie nowej umowy. W ostatnich dniach głos w tym temacie zabrał Igli Tare, który pełni funkcję dyrektora sportowego Milanu.

– Postaramy się wspólnie znaleźć rozwiązanie – powiedział działacz, cytowany w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano. Włoski klub zdaje sobie sprawę, jak kluczową postacią jest Francuz, dlatego zrobi wszystko, aby przekonać go do pozostania.

Mike Maignan, który rzekomo jest otwarty na nowe wyzwanie, od lat uchodzi za jednego z najlepszych golkiperów w Europie. Karierę rozpoczynał w PSG, ale największy rozwój zanotował w Lille, gdzie występował w latach 2015-2021. Latem 2021 roku trafił do Milanu za około 15 milionów euro, szybko zostając numerem jeden między słupkami. W barwach ekipy Rossonerich rozegrał już 178 spotkań i zdobył scudetto w sezonie 2021/2022.