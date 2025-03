Allegri chce tam pracować. Powrót na ławkę trenerską coraz bliżej!

Massimiliano Allegri tego lata chce związać się z nowym klubem. "Il Messaggero" sugeruje, że utytułowany szkoleniowiec wyraził zgodę na pracę w AS Romie.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri chce pracować w Romie

Massimiliano Allegri po sezonie 2023/2024 rozstał się z Juventusem. Klub z Turynu uznał, że ta formuła się wyczerpała i potrzebuje nowej twarzy, więc sięgnął po Thiago Mottę. Z perspektywy czasu nie był to ruch udany – były szkoleniowiec Bologni został już zwolniony, a Stara Dama nie ma szans na jakiekolwiek trofeum.

Przyszłość Allegriego stoi pod znakiem zapytania. Po rocznej przerwie zamierza wrócić na ławkę trenerską, a jego kandydatura przewija się w gabinetach największych klubów Serie A. Media spekulują na temat zainteresowania ze strony Milanu, który ma solidną konkurencję. Do walki o utytułowanego trenera włączyła się również AS Roma.

Zobacz również: Program Polak+ w Interze Mediolan

Rzymianie w tym sezonie już dwukrotnie zmieniali trenerów. We wrześniu pracę stracił Daniele De Rossi, a zatrudniony w jego miejsce Ivan Jurić nie wytrzymał nawet dwóch miesięcy. Drużynę zdołał za to odbudować Claudio Ranieri, który raczej latem zakończy swoją misję w stolicy Włoch. AS Roma ma ambitne plany i chce ściągnąć szkoleniowca, który będzie autorytetem dla piłkarzy.

Idealnym kandydatem jest właśnie Allegri. “II Messaggero” sugeruje, że 57-latek także jest zainteresowany współpracą właśnie z tym klubem. Uważa, że AS Roma ma spory potencjał i jest odpowiednim miejscem do realizowania długoterminowego projektu.

Allegri od początku trenerskiej kariery nie wyjechał z Włoch. Największe sukcesy osiągał z Juventusem, gdzie pracował w latach 2014-2019 oraz 2021-2024.