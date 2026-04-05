„Allegriemu zawdzięczam wszystko”. Co za słowa o trenerze Milanu

18:41, 5. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz

Massimiliano Allegri od początku sezonu z powodzeniem prowadzi AC Milan. Praca trenera została doceniona przez Davide Bartesaghiego, który na łamach "La Gazzetty dello Sport" w samych superlatywach wypowiedział się o szkoleniowcu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

AC Milan przed sezonem zdecydował się postawić na Massimiliano Allegriego. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ włoski szkoleniowiec szybko poukładał zespół i wciąż liczy się w walce o Scudetto. W poniedziałkowy wieczór Rossonerich czeka niezwykle trudne wyzwanie. Tego dnia zmierzą się bowiem z SSC Napoli.

Ostatnio na łamach „La Gazzetty dello Sport” ukazał się wywiad z Davide Bartesaghim, czyli jednym z największych odkryć trwającej kampanii Serie A. Włoski wahadłowy został zapytany m.in. o Massimiliano Allegriego. Zawodnik AC Milanu w samych superlatywach wypowiedział się o trenerze, który pomógł mu wraz z współpracownikami przystosować się do różnych boiskowych ról.

Allegriemu i jego współpracownikom zawdzięczam wszystko. Dali mi pewność siebie i pomogli przystosować się do różnych ról. Podoba mi się gra tam, gdzie jestem obecnie wykorzystywany – jako wahadłowy – to rola, nad którą dużo pracuję. W przyszłości widzę się też w trójce obrońców: zrozumiałem, że wszechstronność to ogromna wartość – powiedział Davide Bartesaghi.

Młodzieżowy reprezentant Italii w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań w koszulce AC Milanu. Wahadłowy zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości