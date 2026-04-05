„Allegriemu zawdzięczam wszystko”. Co za słowa o trenerze Milanu

Massimiliano Allegri od początku sezonu z powodzeniem prowadzi AC Milan. Praca trenera została doceniona przez Davide Bartesaghiego, który na łamach "La Gazzetty dello Sport" w samych superlatywach wypowiedział się o szkoleniowcu.

Massimiliano Allegri chwalony przez piłkarza AC Milanu

AC Milan przed sezonem zdecydował się postawić na Massimiliano Allegriego. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ włoski szkoleniowiec szybko poukładał zespół i wciąż liczy się w walce o Scudetto. W poniedziałkowy wieczór Rossonerich czeka niezwykle trudne wyzwanie. Tego dnia zmierzą się bowiem z SSC Napoli.

Ostatnio na łamach „La Gazzetty dello Sport” ukazał się wywiad z Davide Bartesaghim, czyli jednym z największych odkryć trwającej kampanii Serie A. Włoski wahadłowy został zapytany m.in. o Massimiliano Allegriego. Zawodnik AC Milanu w samych superlatywach wypowiedział się o trenerze, który pomógł mu wraz z współpracownikami przystosować się do różnych boiskowych ról.

– Allegriemu i jego współpracownikom zawdzięczam wszystko. Dali mi pewność siebie i pomogli przystosować się do różnych ról. Podoba mi się gra tam, gdzie jestem obecnie wykorzystywany – jako wahadłowy – to rola, nad którą dużo pracuję. W przyszłości widzę się też w trójce obrońców: zrozumiałem, że wszechstronność to ogromna wartość – powiedział Davide Bartesaghi.

Młodzieżowy reprezentant Italii w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań w koszulce AC Milanu. Wahadłowy zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.