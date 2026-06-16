Chiesa wybrał klub na przyszły sezon. Chce go Juventus i Como

Federico Chiesa cieszy się dużym zainteresowaniem. O jego transferze myśli Como oraz Juventus. Jak podaje Mirko Di Natale, włoski skrzydłowy zamierza jednak zostać w Liverpoolu na kolejny sezon.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa nie zamierza odchodzić. Liczy na nowe otwarcie w Liverpoolu

Federico Chiesa pod koniec letniego okna transferowego w 2024 roku zaliczył sensacyjny transfer, przenosząc się z Juventusu do Liverpoolu. The Reds zapłacili za niego jedynie 12 milionów euro, co można było uznać jako promocyjną cenę za takiego piłkarza. Przygoda w Premier League zupełnie mu nie wyszła. 28-letni skrzydłowy ma ogromny problem z regularną grą.

W pierwszym sezonie Chiesa rozegrał 15 meczów, w których spędził na boisku 527 minut. Miniony sezon zakończył z 36 występami, ale uzbierał zaledwie 726 minut. Łącznie w ciągu dwóch sezonów rozegrał tylko 1253 minuty.

Nie bez powodu pojawiły się więc plotki, które sugerowały, że Chiesa wróci na Półwysep Apeniński. Włoskie media łączyły go m.in. z Juventusem oraz Como. Natomiast z informacji Mirko Di Natale z serwisu TuttoJuve wynika, że Chiesa nie wróci do Serie A.

Co więcej, piłkarz miał zdecydować, że pozostanie w Liverpoolu na kolejny sezon. Zatrudnienie nowego trenera postrzega jako szanse na nowe otwarcie. Jest przekonany, że jego styl gry pasuje do taktyki, jaką preferuje Andoni Iraola, czyli nowy opiekun The Reds. 20-krotni mistrzowie Anglii w minionym sezonie zajęli dopiero 5. miejsce w Premier League, ale szczęśliwie awansowali do Ligi Mistrzów.