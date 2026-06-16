Mason Greenwood blisko głośnego transferu. Anglik dogadał się z nowym klubem

Mason Greenwood odejdzie latem z Olympique Marsylia. Dziennikarz Nicolo Schira przekazał, że skrzydłowy uzgodnił warunki umowy z Romą do 2031 roku.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

AS Roma celuje w wielki transfer. Mason Greenwood na radarze Gian Piero Gasperiniego

Mason Greenwood po dwóch latach spędzonych w Olympique Marsylia odbudował swoją formę po burzliwym okresie w Manchesterze United. 24-letni skrzydłowy ponownie zaczął prezentować wysoki poziom, co sprawiło, że latem może opuścić Francję i obrać kolejny kierunek w karierze.

Według Nicolo Schiry, AS Roma jest bardzo blisko porozumienia z zawodnikiem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Jak podaje dziennikarz, strony miały uzgodnić wstępne warunki umowy obowiązującej do czerwca 2031 roku, z wynagrodzeniem na poziomie 5 milionów euro rocznie plus premie.

To jednak dopiero pierwszy krok w wielkim transferze, ponieważ Roma musi teraz rozpocząć negocjacje z francuskim klubem. Gian Piero Gasperini widzi w Angliku kluczowy element ofensywy na nadchodzący sezon. Rzymianie awansowali do Ligi Mistrzów i planują głośne ruchy na rynku

Marsylia jest świadoma rosnącego zainteresowania Greenwoodem, co może znacząco wpłynąć na podbicie jego ceny. W minionym sezonie Greenwood prezentował bardzo wysoką formę. W 45 spotkaniach zdobył 26 bramek i zanotował 11 asyst. Jego kontrakt na Stade Velodrome obowiązuje do czerwca 2029 roku, a według serwisu Transfermarkt.de jego wartość rynkowa wynosi obecnie 55 milionów euro.