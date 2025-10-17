Luka Modrić zachwyca w Serie A. Milan może go nagrodzić

Luka Modrić jest jednym z najlepszych piłkarzy Milanu w obecnym sezonie. Coraz więcej wskazuje na to, że włoski klub zaproponuje chorwackiej legendzie przedłużenie kontraktu o kolejny rok - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

AC Milan przedłuży kontrakt z Luką Modriciem?

Luka Modrić podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeszedł na zasadzie wolnego transferu do Milanu. Legenda Realu Madryt po wielu latach spędzonych na Estadio Santiago Bernabeu zdecydowała się na zmianę otoczenia i obrała kierunek na Mediolan. Jak się okazało, był to bardzo dobry wybór. Słynny pomocnik błyskawicznie odnalazł się bowiem na Półwyspie Apenińskim, z miejsca stając się absolutnym liderem środka pola ekipy prowadzonej przez Massimiliano Allegriego.

Mimo że Modrić ma już 40 lat, wciąż zachwyca wysoką formą i niesamowitym profesjonalizmem. Jego wizja gry, technika oraz doświadczenie sprawiają, że jest jednym z najlepszych zawodników zespołu Rossonerich w aktualnej kampanii. Jak poinformował Ekrem Konur, włoski gigant rozważa przedłużenie kontraktu z Chorwatem o kolejny sezon. W klubie z San Siro panuje przekonanie, że zwycięzca Złotej Piłki z 2018 roku ciągle może dać drużynie wiele dobrego zarówno na boisku, jak i w szatni.

Wszystko wskazuje więc na to, iż Luka Modrić pozostanie w Mediolanie także w przyszłej kampanii, o ile sam nie zdecyduje się zakończyć kariery po mistrzostwach świata, które w 2026 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Obecna umowa legendarnego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Kapitan reprezentacji Chorwacji w trwającym sezonie rozegrał 13 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę, udowadniając, że wciąż potrafi decydować o losach spotkań na najwyższym poziomie.