Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Caludio Ranieri przechodzi na emeryturę

Cagliari oraz Claudio Ranieri za porozumieniem stron postanowili zakończyć współpracę wraz z zakończeniem sezonu. Włoski szkoleniowiec po udanej misji utrzymania Rossoblu w Serie A zdecydował się zakończyć karierę trenerską. Ostatni raz 72-latek poprowadzi zespół w czwartek w meczu przeciwko Fiorentinie w ramach 38. kolejki ligowej.

Włoski klub wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym podziękował Claudio Ranieriemu za półtoraroczną pracę na Unipol Domus. W pożegnaniu Cagliari zwróciło uwagę na zamknięcie klamrą pewnego rozdziału w swojej historii.

– To jest zamknięcie koła. Pobyt w Serie A, dokładnie tak jak 31 lat temu zapewniony został 19 maja, ponownie w Emilii. To uczucie, gdy oglądasz film, jeden z tych nagrodzonych Oscarem, który zachwyca doskonałym scenariuszem. Jeden z tych, który wywołuje śmiech, ale także wzrusza. Są to łzy radości i wdzięczności w stronę tego kto był w stanie napisać jedne z najpiękniejszych stron w historii Cagliari, ponieważ to, co zrobił pozostanie niezatarte w sercach każdego fana – czytamy w części oświadczenia Cagliari.

Claudio Ranieri pracował z Cagliari od 1 stycznia 2023 roku i wprowadził Rossoblu sensacyjnie do Serie A, wygrywając baraże o awans. Łącznie podczas drugiego pobytu na Sardynii prowadził zespół w 64 meczach, z których wygrał 22 mecze. W swojej karierze prowadził m.in. Juventus, AS Romę, Inter Mediolan, AS Monaco czy Chelsea. Na swoim koncie ma także doświadczenie w pracy z reprezentacją. W 2014 roku był selekcjonerem kadry Grecji.