Mauricio Pochettino nie będzie dłużej trenerem Chelsea. Argentyńczyk oraz The Blues wspólnie podjęli decyzję o braku dalszej współpracy - poinformował Matt Law z portalu The Telegraph.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino odchodzi z Chelsea

Mauricio Pochettino mimo bardzo dobrej końcówki sezonu w Premier League i wywalczeniu awansu do europejskich pucharów nie będzie trenerem Chelsea w przyszłym sezonie. Jak poinformował The Telegraph zarówno Argentyńczyk, jak i The Blues wspólnie zdecydowali o zakończeniu współpracy wraz z końcem obecnej kampanii. 52-latek na stanowisku szkoleniowca londyńczyków pracował zaledwie rok. Mimo decyzji o zwolnieniu obie strony rozstają się w zgodzie, zaznacza dziennikarz Matt Law.

Początki wspólnej pracy Pochettino i Chelsea nie należały do najprzyjemniejszych. Nie dość, że Argentyńczyk latem otrzymał masę nowych zawodników, to w trakcie sezonu często zmagał się z nieobecnością kluczowych piłkarzy. Zbyt duża ilość zmian w kadrze sprawiła, że The Blues potrzebowali dużo czasu, zanim drużyna zgra się ze sobą w stu procentach. Jednak z upływem czasu gra podopiecznych Pochettino wyglądała coraz lepiej. Ostatecznie londyńczycy dotarli do finału Pucharu Ligi Angielskiej oraz finiszowali na 6. miejscu w Premier League. Mimo to władze klubu po dwudniowym spotkaniu zdecydowały, że drużyna potrzebuje nowego bodźca

Matt Law z The Telegraph informuje również o ewentualnych kandydatach do zastąpienia Mauricio Pochettino. Dziennikarz w gronie potencjalnych trenerów Chelsea wymienia takie nazwiska jak: Sebastian Hoeness ze Stuttgartu, Michel z Girony, Kieran McKenna z Ipshiwch Town oraz Enzo Maresca z Leicester.