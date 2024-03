Maurizio Sarri we wtorek złożył rezygnację z roli trenera Lazio. Biancocelesti muszą zatem wybrać nowego szkoleniowca. Gianluca Di Marzio poinformował, że na liście kandydatów znajdują się trzy nazwiska, w tym mistrz świata z 2014 roku.

Imago / Nicolo Campo Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri zrezygnował z pracy w Lazio

Włoski klub ma trzech kandydatów na liście życzeń

Jedną z opcji jest Miroslav Klose

Miroslav Klose może zostać nowym trenerem Lazio

Lazio musi rozpocząć poszukiwania nowego szkoleniowca, który poprowadzi zespół przynajmniej do końca sezonu. We wtorek Maurizio Sarri złożył oficjalną rezygnację z funkcji trenera. We włoskich mediach od razu pojawiła się lista kandydatów, którzy mogą zastąpić 65-letniego Włocha.

Sarri zdecydował się zrezygnować z pracy w Lazio ze względu na słabe wyniki. Biancocelesti nie tylko odpadli na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale spisują się bardzo słabo w rozgrywkach ligowych. Na ten moment po poniedziałkowej porażce 1:2 z Udinese zajmują 9. miejsce w Serie A z dorobkiem 40 punktów.

Wobec niespodziewanej decyzji Sarriego klub musi znaleźć bardzo szybko jego następcę. Gianluca Di Marzio poinformował o trzech możliwych kandydatach do pracy na Stadio Olimpico. W gronie potencjalnych nowych trenerów znajdują się Tommaso Rochi, Christian Brocchi oraz Miroslav Klose. Szczególną uwagę przykuwa Niemiec, który w przeszłości był piłkarzem Lazio w latach 2011-2016.

Mistrz Świata z 2014 roku kończył piłkarską karierę właśnie w Rzymie, a później zdecydował się związać z futbolem w roli trenera. Dotychczas pracował jako asystent w reprezentacji Niemiec oraz Bayernie Monachium. Samodzielnie natomiast przez osiem miesięcy prowadził austriacki klub – SCR Altach, lecz tam w 24 meczach osiągnął zaledwie 5 zwycięstw.

Decyzję prezydenta klubu Claudio Lotito o tym, kto zostanie nowym trenerem Lazio, poznamy najpewniej w nadchodzących dniach.