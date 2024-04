Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Silva

AC Milan był zainteresowany ponownym ściągnięciem Thiago Silvy

Thiago Silva po zakończeniu sezonu odejdzie z Chelsea. Umowa środkowego obrońcy z The Blues jest ważna tylko do 30 czerwca i wszystkie media zgodnie donoszą, że Brazylijczyk opuści Stamford Bridge jako wolny agent. Bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości 39-letniego stopera przekazał Rudy Galetti, według którego jeszcze jakiś czas temu istniała opcja powrotu niezwykle doświadczonego zawodnika do Milanu.

Zgodnie z wiedzą włoskiego dziennikarza włodarze Rossonerich rozważali ponowne sprowadzenie Thiago Silvy, ale ostatecznie odrzucili ten pomysł. Przypomnijmy, że 113-krotny reprezentant Canarinhos występował na San Siro w latach 2009-2012. Weteran następnie przeprowadził się do Paris Saint-Germain, a od 2020 roku przywdziewa koszulkę Chelsea, z którą w swojej pierwszej kampanii wygrał Champions League.

Wszystko wskazuje na to, że Thiago Silva wróci do swojego macierzystego klubu, czyli Fluminense. Ceniony defensor właśnie w tym zespole stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Władze Flu już od dawna namawiają brazylijską gwiazdę do powrotu na stare śmieci, a w tym momencie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby strony nawiązały współpracę.