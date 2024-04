Luis Alberto może niebawem pożegnać się z Lazio. Nowe wieści na temat andaluzyjskiego pomocnika przekazał serwis Fichajes.net, odnosząc się do wypowiedzi prezydenta klubu.

fot. Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Luis Alberto

Luis Albert broni barw Lazio od 2016 roku

Ostatnio duże zamieszanie wywołały słowa zawodnika, sugerujące chęć zmiany klubu

31-latek jest wyceniany na 14 milionów euro

Luis Alberto może pożegnać się z Lazio

Lazio w tym sezonie rywalizuje o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Tymczasem nie milkną doniesienia dotyczące przyszłości Luisa Alberto. Sam zawodnik podsycił medialne doniesienia po jednej z wypowiedzi, dając do zrozumienia, że chce zmienić klub. Nowe wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło odniosło się do słów prezydenta klubu Claudio Lotito, który w rozmowie z agencją Adnkronos dał jasno do zrozumienia, że ​​Luis Alberto ma kontrakt ważny jeszcze przez cztery lata. Jednocześnie sternik Orłów miał zarzucić piłkarzowi, że ten nie stawił się na zgrupowaniu. Informacja o nagłej chęci zmiany pracodawcy to kolejne niepokojące zdarzenie dotyczące piłkarza.

Lotiito wprost tez przekazał, że nie ma mowy, aby Luis Alberto odszedł z klubu za darmo. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, bo to szkodziłoby wizerunku Lazio, ale również ucierpiałyby finanse rzymian.

Pomijając kontrowersje wokół 31-letniego zawodnika, prezydent Lazio pochwalił z kolei trenera Igora Tudora, podkreślając jego niezależność i stanowczość w podejmowaniu decyzji. Lotito przekazał też, że ​​Lazio nie chce marnować zasobów gospodarczych i będzie domagać się wywiązania się z kontraktu przez Luisa Alberto.

