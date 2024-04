Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Polsat Plus Arena Gdańsk

Frekwencyjny rekord w Fortuna 1. Lidze

Na trybunach Polsat Plus Areny w Gdańsku podczas Derbów Trójmiasta ma zasiąść ponad 36 tysięcy osób. Będzie to frekwencyjny rekord na zapleczu Ekstraklasy – oczywiście jeśli finalnie wszyscy wejdą na stadion, choć to wydaje się formalnością.

Do tej pory najwyższy wynik frekwencyjny zanotowano na meczu Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów. 6 sierpnia 2023 roku piłkarzy na stadionie przy ul. Reymonta wspierało dokładnie 31 916 kibiców.

“Na frekwencję składa się ponad 31 tysięcy biletów wyprzedanych w ramach otwartej sprzedaży (sektory zwykłe oraz prestige), około tysiąc biletów na loże VIP i sektory prestige oraz ponad 4 tysiące biletów rozdystrybuowanych w ramach sprzedaży zamkniętej i rezerwacji, w tym fankluby, bilety sponsorskie, kibice gości, Akademia” – czytamy w komunikacie prasowym Lechii Gdańsk.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia, kiedy mecz?

Derby Trójmiasta odbędą się dokładnie 19 maja o godzinie 20:30. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie, bo obie drużyny plasują się na szczycie tabeli Fortuna 1. Ligi i niewykluczone, że będzie to mecz o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej.

Pierwsze spotkanie w tym sezonie, które odbyło się w listopadzie, padło łupem Arki Gdynia. Na własnym stadionie ekipa Wojciecha Łobodzińskiego wygrała 1:0.

