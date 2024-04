News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joel Matip

Joel Matip w kręgu zainteresowań Romy oraz Lazio

Latem 2016 roku Joel Matip zdecydował się opuścić Schalke Gelsenkirchen i dołączyć do Liverpoolu. Decyzja kameruńskiego defensora okazała się strzałem w dziesiątkę. Zawodnik wspólnie z drużyną „The Reds” sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów, Premier League, Superpucharze UEFA, Pucharze Anglii, Superpucharze Anglii, a także dwukrotnie Pucharze Ligi Angielskiej. Jednak wkrótce przygoda 32-latka na Anfield Road może dobiec końca.

Kontrakt Joela Matipa z Liverpoolem obowiązuje tylko do końca czerwca. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że już w przyszłym sezonie reprezentant Kamerunu będzie występował w innym zespole. A według ostatnich doniesień, jest wielu zainteresowanych zespołów, które chciałyby podpisać kontrakt z 32-latkiem, który będzie wolnym agentem.

Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Joela Matipa podaje serwis „Corriere della Sera”. Włoscy dziennikarze poinformowali, że Kameruńczyk latem może przeprowadzić się do Rzymu. Jednak nie wiadomo do jakiego klubu. Doświadczony zawodnik bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań zarówno Lazio jak i Romy.

Włoska prasa zdradza, że w przypadku obu klubów transakcja prawdopodobnie będzie zależała od zapewnienia sobie kwalifikacji do europejskich pucharów. Co na ten moment nie jest rozstrzygnięte u jednego i drugiego zespołu. Jednak sam zawodnik ma być otwarty na przeprowadzkę do stolicy Włoch.

