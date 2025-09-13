Juventus i Inter ponownie w akcji. Oto, jak mogą wyglądać składy

Juventus w hicie Serie A zmierzy się w roli gospodarza z Interem Mediolan. Mecz na Allianz Stadium elektryzuje kibiców. Tymczasem prezentujemy przewidywane składy na spotkanie.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus – Inter Mediolan, czyli hit Serie A po reprezentacyjnej przerwie

Juventus i Inter Mediolan to aktualnie najbardziej utytułowane ekipy w lidze włoskiej. Mecz z udziałem tych drużyn budzi ogromne zainteresowanie. W sobotni wieczór zespoły zmierzą się ze sobą w ramach trzeciej kolejki Serie A. Tym samym liga włoska po reprezentacyjnej przerwie wraca z przytupem.

Szkoleniowiec gospodarzy najpewniej będzie musiał dokonać dwóch wymuszonych zmian w wyjściowej jedenastce. Z kolei trener Nerazzurrich ma praktycznie wszystkich graczy do swojej dyspozycji, więc na starcie z Juventusem będzie mógł wystawić najmocniejsze zestawienie.

Igor Tudor nie będzie mógł skorzystać z Andrei Cambiaso. Tym samym może go zastąpić Weston McKennie. Z kolei z powodu kontuzji najpewniej spotkanie z Interem przegapi Francisco Conceicao. Możliwe zatem, że ważną postacią w drużynie Juventusu będzie Teun Koopmeiners.

W mediolańskiej drużynie realny scenariusz zakłada, że debiut w obronie zaliczy Manuel Akanji. Zawodnik trafił do Interu latem z Manchesteru City.

Przewidywane składy na spotkanie Juventus – Inter

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic

Inter (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mychitarian, C. Augusto, Thuram, L. Martinez.

Sobotnia potyczka na arenie w Turynie zacznie się o godzinie 18:00. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w 2025 roku. W lutym górą było Juve po golu Francisco Conceicao (1:0).

