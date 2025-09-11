Roma musi sprzedać? Inter już ma swojego faworyta

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Manu Kone na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan ma ambitne plany związane z trwającą kampanią. O ile zawodnicy koncentrują się na tym, co dzieje się na boisku, to klubowe władze analizują tematy związane z transferami. Ciekawe wieści przekazał dziennik „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło informuje, że na celowniku Nerazzurrich znalazł się Manu Kone z Romy. Zainteresowanie mediolańskiej ekipy piłkarzem Giallorossich potęguje fakt, że klub ze stolicy Włoch potrzebuje 90 milionów euro, aby spełnić zasady finansowego fair play.

„La Gazzetta dello Sport” jednocześnie daje do zrozumienia, że władze Interu prawdopodobnie w styczniu ponownie ruszą po zawodnika, chcąc podjąć kolejną próbę sfinalizowania transferu. Klub z Mediolanu już latem tego roku rozpoczął rozmowy w sprawie pozyskania piłkarza, składając ofertę przekraczającą 40 milionów euro, ale nie została ona pozytywnie przyjęta przez działaczy Wilków.

Jasne jest jednak, że aby spełnić wymogi finansowego fair play, Roma może być zmuszona sprzedać więcej niż jednego zawodnika. Evan N’Dicka to kolejny piłkarz, którego przyszłość w zespole Gian Piero Gasperiniego stoi pod znakiem zapytania.

Francuski pomocnik trafił do włoskiej ekipy w sierpniu 2024 roku z Borussii Moenchengladbach. Rzymianie zapłacili za niego wówczas 18 milionów euro. Jak dotąd Kone wystąpił w barwach stołecznej drużyny w dwóch meczach tego sezonu. Okazję na poprawę tego bilansu będzie miał już w niedzielę, gdy Roma zmierzy się u siebie z Torino.

