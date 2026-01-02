Juventus szykuje rekordowy kontrakt dla swojego gwiazdora

Juventus chce zatrzymać Kenana Yildiza na dłużej i uciąć zainteresowanie klubów z Anglii. Według La Gazzetty dello Sport klub przygotował ofertę nowej umowy, która ma uczynić młodego Turka jednym z najlepiej opłacanych graczy zespołu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus przyspiesza rozmowy z Yildizem

Juventus rozpoczął konkretne działania, by zabezpieczyć przyszłość Kenana Yildiza. Młody reprezentant Turcji wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku, a sygnały płynące z Premier League są dla klubu jasne. Arsenal i Liverpool uważnie obserwują sytuację, dlatego w Turynie chcą działać szybko i zdecydowanie.

Kenan Yildiz podpisał obecny kontrakt w sierpniu 2024 roku. Umowa obowiązuje do czerwca 2029 roku, a jego zarobki wynoszą około półtora miliona euro netto za sezon plus bonusy. Teraz Juventus jest gotowy na duży krok. Według La Gazzetty dello Sport nowa propozycja zakłada nawet czterokrotną podwyżkę, do poziomu sześciu milionów euro netto rocznie, oraz wydłużenie kontraktu do 2030 lub 2031 roku.

Kenan Yildiz to zawodnik, w którego rozwój klub konsekwentnie inwestował od początku. Trafił do Juventusu latem 2022 roku z Bayernu Monachium bez kwoty odstępnego. Od tego momentu systematycznie piął się w hierarchii, przechodząc drogę od zespołów młodzieżowych do pierwszej drużyny. Dziś jest jednym z symboli nowego projektu sportowego.

Kenan Yildiz może pochwalić się solidnymi liczbami. W pierwszym zespole Juventusu rozegrał już 106 spotkań, w których zdobył 22 bramki i zaliczył 17 asyst. Wcześniej strzelał gole także w Next Gen oraz w Primaverze, potwierdzając swoją skuteczność na każdym etapie rozwoju. Rozmowy o nowej umowie trwają i najbliższe tygodnie mają być decydujące.

