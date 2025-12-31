Liverpool wytypował następcę Salaha za 100 milionów euro

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool wybrał gwiazdę Juventusu na następcę Salaha

Liverpool coraz mocniej myśli o przyszłości bez Mohameda Salaha. Egipcjanin wciąż jest kluczową postacią zespołu, ale władze klubu już teraz pracują nad scenariuszem na moment jego odejścia. Na liście potencjalnych następców znalazł się Kenan Yildiz z Juventusu.

20-letni reprezentant Turcji jest jednym z objawień obecnego sezonu w Turynie. We wszystkich rozgrywkach ma już na koncie siedem goli i sześć asyst, a do tego imponuje wszechstronnością. Może grać na skrzydle, jako drugi napastnik, a także schodzić do środka pola, co czyni go bardzo atrakcyjnym profilem dla skautów Liverpoolu.

Zainteresowanie Yildizem wpisuje się w długofalową strategię klubu z Anfield. Liverpool chce unikać nerwowych ruchów i stawia na planowanie z wyprzedzeniem. Młody piłkarz Juventusu idealnie pasuje do tej filozofii. Turek ma ogromny potencjał, jakość i wiek pozwalający na rozwój w kolejnych latach.

Problemem może być cena. Juventus nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoją gwiazdą i wycenia ją na około 100 milionów euro. To kwota, która odstrasza wiele klubów, ale niekoniecznie Liverpool. Tym bardziej że o Yildiza pytają także inne zespoły z Premier League, w tym Arsenal.