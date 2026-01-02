To będą najgłośniejsze zimowe transfery w Serie A

Serie A rozpoczyna zimowe okno transferowe bez fajerwerków, ale z kilkoma nazwiskami, które przyciągają uwagę. Kluby szukają uzupełnień, a nie rewolucji, jednak na liście pojawiają się piłkarze znani szerokiej publice.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Duże nazwiska łączone z transferami w Serie A

Serie A rozpoczyna zimowe mercato w spokojniejszym tonie, ale nie oznacza to braku ciekawych ruchów. Kluby koncentrują się na punktowych wzmocnieniach i zawodnikach, którzy mogą pomóc tu i teraz. To okno ma charakter bardziej kosmetyczny, choć kilka transferów może realnie wpłynąć na układ sił w lidze.

Milan jako jeden z pierwszych zrealizował cel i sięgnął po Niklasa Fullkruga. Niemiecki napastnik został zarejestrowany jeszcze przed otwarciem okna dzięki zgodzie federacji i ma od razu pojawić się na boisku przeciwko Cagliari. Dla Rossonerich to ruch czysto sportowy, który ma zwiększyć rywalizację w ataku i dać trenerowi więcej opcji.

Joshua Zirkzee od dawna przewija się w kontekście powrotu do Włoch. Dziś najbliżej jest Roma, która widzi w nim alternatywę dla wzmocnienia ofensywy. Problemem pozostaje postawa Manchesteru United, który nie zgadza się na wypożyczenie. Podobnie niejasna jest przyszłość Federico Chiesy. Skrzydłowy nie potrafi odnaleźć się w Liverpoolu, a jego nazwisko coraz częściej łączone jest z Juventusem, choć mówi się też o Milanie.

Davide Frattesi znów rozważa odejście z Interu. Brak regularnej gry pcha go w stronę zmiany klubu, a Juventus pozostaje kierunkiem, który najbardziej go interesuje. W tle pojawiają się także bardziej medialne nazwiska. Mauro Icardi może wrócić do Serie A, Lorenzo Insigne jest wolnym zawodnikiem i szuka swojego miejsca w Europie, a Joao Cancelo po problemach w Arabii Saudyjskiej znów jest łączony z włoskimi gigantami. Zima nie przyniesie rewolucji, ale kilka ruchów może okazać się bardzo znaczących.

Oprócz tego mówi się o innych transferach, które obecnie wydają się jednak dużo mniej prawdopodobne. W mediach przewinął się temat transferu Bernardo Silvy do jednego z włoskich klubów. Podobne spekulacje pojawiły się w kontekście Mo Salaha.

