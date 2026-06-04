Barcelona wskazała już następcę Flicka! W klubie panuje zgodność

10:10, 4. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Javi Miguel

Barcelona jest zadowolona ze współpracy z Hansim Flickiem i nie chce się z nim rozstawać, ale jednocześnie planuje przyszłość bez niego. Javi Miguel twierdzi, że następcą Flicka na Camp Nou miałby zostać Cesc Fabregas.

Hansi Flick
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PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Fabregas faworytem Barcelony. To on zastąpi Flicka?

Hansi Flick w dwóch ostatnich sezonach poprowadził Barcelonę do absolutnej dominacji na krajowym podwórku. W tym czasie dwukrotnie świętował mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii oraz raz zdobył Puchar Króla. Blaugrana regularnie pokonuje Real Madryt w bezpośrednich starciach, wykorzystując problemy odwiecznego rywala. Niemiecki szkoleniowiec liczył, że w zakończonym już sezonie uda się jeszcze powalczyć o Ligę Mistrzów, ale ta przygoda zakończyła się na ćwierćfinałowej porażce z Atletico Madryt.

Dla Flicka pobyt na Camp Nou to spełnienie marzeń. Jednocześnie nie zakłada on przesadnie długiej kadencji, stąd decyzja o podpisaniu wyłącznie krótkoterminowych umów. Obecna obowiązuje do 2028 roku i wiele wskazuje na to, że będzie już ostatnią. Barcelona oczywiście chciałaby go zatrzymać jak najdłużej, bardzo ceniąc i chwaląc tę współpracę.

Wobec planów Flicka klub musi również przygotowywać się do jego odejścia, które kiedyś w końcu nastąpi. Javi Miguel twierdzi, że faworytem do zastąpienia Niemca jest Cesc Fabregas. To kandydatura, która ma poparcie decyzyjnych, w szczególności Joana Laporty oraz Deco. Trener Como miał już nawet zostać poinformowany o potencjalnej posadzie na Camp Nou w przyszłości.

Na ten moment Fabregas pozostaje we Włoszech, gdzie konsekwentnie rozwija swoją drużynę. Como okazało się wielką sensacją sezonu 2025/2026 w Serie A, notując wielki progres i awans do Ligi Mistrzów. Barcelona przygląda się pracy Hiszpana, który zbiera świetne recenzje.

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