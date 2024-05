Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny na wylocie?

Od dłuższego już czasu trwa debata na temat przyszłości Wojciecha Szczęsnego w Juventusie. Doświadczony bramkarz ma ważną umowę z klubem z Piemontu tylko do końca czerwca 2025 roku, a sporo mówi się o tym, że odejść ze “Starej Damy” może wcześniej. A to m.in. ze względu na fakt, że drużyna szuka oszczędności, a kontrakt reprezentanta Polski jest jednym z najwyższych w szatni, co powoduje pytania o stosunek ceny do jakości, szczególnie, że Polak ma już 34 lata.

Dodatkowo według informacji przekazanych przez cenioną gazetę “La Gazetta dello Sport”, dyrektor sportowy Juventusu czyli Cristiano Giuntoli pracuje nad sprowadzeniem do klubu nowego golkipera. Jak przekazali dziennikarze z Włoch prawdopodobnie chodzi o Michele Di Gregorio z Monzy. 26-latek jest w czołówce Serie A pod względem czystych kont, a w dodatku jego umowa jest zdecydowanie mniejsza niż ta, którą teraz inkasuje popularny “Szczena”.

Dodatkowo “La Gazetta dello Sport” informuje, że nic nie zmieniło się w sprawie Arkadiusza Milika, który wraz z Moise Keanem znajduje się na wylocie z klubu. Juventus bowiem planuje zwiększyć jakość składu na tej pozycji, szczególnie, że w sezonie 2024/25 będzie grał na trzech frontach. Można się więc spodziewać sporej liczby zainteresowanych klubów sprowadzeniem do siebie Milika.

