Juventus spotkał się z innym trenerem. On może zastąpić Tudora

Igor Tudor nie może być pewny przyszłości. Juventus rozczarowuję formą, przedłużając serię meczów bez zwycięstwa do sześciu. Calciomercato twierdzi, że ostatnio doszło do spotkania Francoisa Modesto z Raffaele Palladino.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Raffaele Palladino łączony z Juventusem! Spotkał się z dyrektorem klubu

Juventus ponownie nie zdołał odnieść zwycięstwa. Tym razem Stara Dama musiała uznać wyższość Como, przegrywając na wyjeździe (0:2). Jednocześnie seria meczów bez zwycięstwa została przedłużona do sześciu. Oprócz porażki doznali także pięciu remisów z rzędu. Po raz ostatni Igor Tudor poprowadził drużynę do zdobycia kompletu punktów (13 września) w starciu z Interem Mediolan (4:3).

Ze względu na wyniki poniżej oczekiwań posada chorwackiego trenera stanęła pod znakiem zapytania. W Turynie jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, mogą zdecydować się na zmianę szkoleniowca. Nowe informacje w tej sprawie przekazał serwis Calciomercato.it.

Według dziennikarzy włoskiego portalu w ostatnich dniach doszło do spotkania z Raffaele Palladino. Z byłym opiekunem Fiorentiny spotkał się dyrektor Juventusu – Francois Modesto. Źródło sugeruje, że rozmowa mogła toczyć się na inne tematy niż potencjalna praca w klubie, ale nie można wykluczyć, że 41-latek jest na liście życzeń w przypadku zwolnienia Igora Tudora.

Ponadto dziś na trybunach stadionu Como widziany był Federico Peluso, czyli zaufany asystent Palladino z czasów pracy w Monzie i Violi. Aktualnie włoski szkoleniowiec pozostaje bez pracy. Z Fiorentiną rozstał się po zakończeniu poprzedniego sezonu, pracując w klubie rok. Wcześniej w latach 2022-2024 odpowiadał za wyniki zespołu ze Stadio Brianteo.