Juventus bez argumentów. Głośny werdykt w sprawie Ronaldo

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Sąd odrzucił apelację Juventusu

Juventus zawarł swego czasu tajne porozumienie z Cristiano Ronaldo, które umożliwiło klubowi z Turynu odroczenie wypłaty pensji w związku z pandemią koronawirusa. Niemniej ostatecznie włoska ekipa nie uregulowała wobec napastnika obiecanych 19,9 miliona euro. Portugalczyk w związku z tym skierował sprawę na drogę sądową.

Już w 2024 roku sąd częściowo przychylił się do wniosku Cristiano Ronaldo, jednocześnie zmniejszając kwotę odszkodowania do 9,8 miliona euro. Juventus jednak odwołał się od tej decyzji. „La Gazzetta dello Sport” przekazała natomiast, że sędzia ds. pracy Luca Robaldo odrzucił apelację klubu z Turynu, stwierdzając, że Juventus nie będzie mógł odzyskać pieniędzy już wypłaconych piłkarzowi. Łączna kwota należna Portugalczykowi, wraz z odsetkami, wyniesie mniej więcej 11 milionów euro.

Włoski klub będzie musiał jednocześnie pokryć koszty sądowe. W każdym razie nie wpłynie to znacząco na budżet Juventusu. Odpowiednie wydatki na tej płaszczyźnie zostały bowiem uwzględnione już w planach finansowych klubu na lata 2023-2024.

Cristiano Ronaldo występował w Juventusie w latach 2018-2021. Piłkarz trafił do włoskiej ekipy z Manchesteru United za kwotę 117 milionów euro. W klubie z Turynu rozegrał łącznie 134 spotkania, notując w nich 101 bramek oraz 28 asyst. Cristiano Ronaldo dwukrotnie sięgnął z Juventusem po mistrzostwo Serie A, raz wygrał Puchar Włoch oraz dwukrotnie Superpuchar Włoch.