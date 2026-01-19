Juventus bez argumentów. Głośny werdykt w sprawie Ronaldo

13:38, 19. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus szukał sprawiedliwości w sprawie Cristiano Ronaldo i przyznanego odszkodowania. Tymczasem "La Gazzetta dello Sport" ujawniła, że sąd odrzucił apelację włoskiego klubu.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Sąd odrzucił apelację Juventusu

Juventus zawarł swego czasu tajne porozumienie z Cristiano Ronaldo, które umożliwiło klubowi z Turynu odroczenie wypłaty pensji w związku z pandemią koronawirusa. Niemniej ostatecznie włoska ekipa nie uregulowała wobec napastnika obiecanych 19,9 miliona euro. Portugalczyk w związku z tym skierował sprawę na drogę sądową.

Już w 2024 roku sąd częściowo przychylił się do wniosku Cristiano Ronaldo, jednocześnie zmniejszając kwotę odszkodowania do 9,8 miliona euro. Juventus jednak odwołał się od tej decyzji. „La Gazzetta dello Sport” przekazała natomiast, że sędzia ds. pracy Luca Robaldo odrzucił apelację klubu z Turynu, stwierdzając, że Juventus nie będzie mógł odzyskać pieniędzy już wypłaconych piłkarzowi. Łączna kwota należna Portugalczykowi, wraz z odsetkami, wyniesie mniej więcej 11 milionów euro.

Włoski klub będzie musiał jednocześnie pokryć koszty sądowe. W każdym razie nie wpłynie to znacząco na budżet Juventusu. Odpowiednie wydatki na tej płaszczyźnie zostały bowiem uwzględnione już w planach finansowych klubu na lata 2023-2024.

Cristiano Ronaldo występował w Juventusie w latach 2018-2021. Piłkarz trafił do włoskiej ekipy z Manchesteru United za kwotę 117 milionów euro. W klubie z Turynu rozegrał łącznie 134 spotkania, notując w nich 101 bramek oraz 28 asyst. Cristiano Ronaldo dwukrotnie sięgnął z Juventusem po mistrzostwo Serie A, raz wygrał Puchar Włoch oraz dwukrotnie Superpuchar Włoch.

POLECAMY TAKŻE

Luciano Spalletti
Juventus poluje na napastnika. Ciekawy transfer na horyzoncie
Piłkarze Juventusu
Trzy kluby Premier League rywalizują o zawodnika Juventusu
Federico Gatti
Transferowe plotki nie cichną. Juventus podjął jasną decyzję