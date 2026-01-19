Transferowe plotki nie cichną. Juventus podjął jasną decyzję

Federico Gatti to jeden z tych piłkarzy Juventusu, którzy na rynku transferowym budzą zainteresowanie. Konkretne informacje na temat Włocha przekazał dziennikarz Nicolo Schira.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Gatti

Juventus nie chce żegnać Federico Gattiego

Federico Gatti jest w tej kampanii jedną z ważniejszych postaci Juventusu. Zawodnik ma umowę ważną z klubem z Allianz Stadium do końca czerwca 2030 roku. Niemniej jednak nie brakuje spekulacji na temat przyszłości piłkarza. Ciekawe informacje przekazał w tej sprawie dziennikarz Nicolo Schira.

Źródło twierdzi, że obecnie Gatti nie prowadzi rozmów na temat transferu do Fiorentiny. Wcześniej pojawiały się sugestie, że 27-latek może zasilić szeregi Toskańczyków, którzy aktualnie plasują się na 17. miejscu w tabeli ligi włoskiej.

Juventus miał natomiast odrzucić oferty z Milanu oraz klubów z Premier League. Środkowy defensor broni barw Starej Damy od stycznia 2022 roku. Gatti trafił do Juventusu z Frosinone za kwotę dziewięciu milionów euro.

W obecnym sezonie zawodnik wystąpił jak dotąd w 14 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich dwie bramki. Na boisku sześciokrotny reprezentant Włoch spędził nieco ponad 1100 minut.

Federico Gatti jest obecnie wyceniany na około 20 milionów euro. Z kolei największym jak dotąd sukcesem piłkarza pozostaje triumf w Pucharze Włoch w sezonie 2023/2024. W trwającej kampanii zawodnik wraz z Juventusem rywalizuje o najwyższe cele. Turyńczycy plasują się aktualnie na piątej pozycji w tabeli Serie A, tracąc 10 punktów do lidera Interu Mediolan.