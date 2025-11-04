Jonathan David skupiony na Juve. Fabrizio Romano rozwiał wątpliwości

Jonathan David to jeden z tych zawodników, których przyszłość w Juventusie była w ostatnim czasie niejasna. Konkretne wieści na ten temat przekazał Fabrizio Romano.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Jonathan David nie opuści Juve

Jonathan David to zawodnik, który w ostatnim czasie znalazł się na świeczniku mediów. Nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości reprezentanta Kanady. Tymczasem ciekawe informacje na temat piłkarza przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Znany insider, opierając się na źródłach bliskich klubowi i zawodnikowi, dał do zrozumienia, że nie ma tematu zmiany barw klubowych przez Davida. Tak naprawdę otoczenie piłkarza bagatelizowało medialne doniesienia związane z jego osobą. Tym samym zawodnik w pełni koncentruje się na występach w barwach Juventusu.

Romano zaznaczył również, że nie zostały podjęte żadne rozmowy ani kontakty z innymi klubami w sprawie transferu Kanadyjczyka. To sprawia, że na ten moment nie istnieje żaden temat dotyczący rozstania zawodnika z ekipą z Turynu.

David trafił do włoskiej drużyny w lipcu tego roku z Lille na zasadzie wolnego transferu. 71-krotny reprezentant Kanady wcześniej występował także w barwach takich zespołów jak Lille, Gent czy Ottawa ISC. W tym sezonie piłkarz rozegrał jak dotąd 12 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę.

David ma kontrakt ważny z przedstawicielem Serie A do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 45 milionów euro. We wtorek piłkarz nie znalazł się w wyjściowym składzie Starej Damy na mecz ze Sportingiem.

