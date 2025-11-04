Krytyka nie robi na nim wrażenia. Ronaldo odpowiada na zarzuty o arogancję

19:44, 4. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  YouTube / Piers Morgan

Cristiano Ronaldo uchodzi za jednego z bardziej aroganckich piłkarzy. Sam zainteresowany wypowiedział się na ten temat w rozmowie z dziennikarzem Piersem Morganem.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
fot,. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jasno o komentarzach opinii publicznej

Cristiano Ronaldo pozwolił sobie ostatnio na wyczerpujący wywiad z dziennikarzem Piersem Morganem. Portugalczyk postawił na bezkompromisowe stwierdzenia.

– Nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą. Mówią, że jestem arogancki, ale mnie to nie obchodzi. Opinia publiczna nie ma dla mnie już znaczenia – przekonywał Cristiano Ronaldo w rozmowie na kanale dziennikarza Piersa Morgana na platformie YouTube.

Reprezentant Portugalii w tej kampanii wystąpił łącznie w 10 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył kilka bramek i zaliczył dwie asysty. Aktualna umowa Cristiano Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 12 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Cristiano Ronaldo
Ronaldo zszokował! Do tego klubu Premier League mógł trafić
Erling Haaland
Guardiola porównał Haalanda do Messiego i Ronaldo. Norweg odpowiedział bez wahania
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo poprosił Al-Nassr o transfer gwiazdy Realu Madryt!

40-letni zawodnik trafił do ekipy z Arabii Saudyjskiej w styczniu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej piłkarz zakończył współpracę z Manchesterem United, do którego przeniósł się z Juventusu w sierpniu 2021 roku.

Cristiano Ronaldo to 225-krotny reprezentant Portugalii. W drużynie narodowej zdobył 143 bramki. Jak na razie największymi sukcesami środkowego napastnika jest pięciokrotne zdobycie Złotej Piłki. Ponadto portugalski zawodnik ma na swoim koncie mistrzostwo Europy wywalczone z reprezentacją Portugalii, a także triumfy w Lidze Mistrzów oraz mistrzostwach Premier League, La Liga i Serie A.

Czytaj więcej: Mbappe ustalił porządek w Realu. Koniec dyplomacji w klubie