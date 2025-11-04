Krytyka nie robi na nim wrażenia. Ronaldo odpowiada na zarzuty o arogancję

Cristiano Ronaldo uchodzi za jednego z bardziej aroganckich piłkarzy. Sam zainteresowany wypowiedział się na ten temat w rozmowie z dziennikarzem Piersem Morganem.

fot,. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jasno o komentarzach opinii publicznej

Cristiano Ronaldo pozwolił sobie ostatnio na wyczerpujący wywiad z dziennikarzem Piersem Morganem. Portugalczyk postawił na bezkompromisowe stwierdzenia.

– Nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą. Mówią, że jestem arogancki, ale mnie to nie obchodzi. Opinia publiczna nie ma dla mnie już znaczenia – przekonywał Cristiano Ronaldo w rozmowie na kanale dziennikarza Piersa Morgana na platformie YouTube.

Reprezentant Portugalii w tej kampanii wystąpił łącznie w 10 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył kilka bramek i zaliczył dwie asysty. Aktualna umowa Cristiano Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 12 milionów euro.

40-letni zawodnik trafił do ekipy z Arabii Saudyjskiej w styczniu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej piłkarz zakończył współpracę z Manchesterem United, do którego przeniósł się z Juventusu w sierpniu 2021 roku.

Cristiano Ronaldo to 225-krotny reprezentant Portugalii. W drużynie narodowej zdobył 143 bramki. Jak na razie największymi sukcesami środkowego napastnika jest pięciokrotne zdobycie Złotej Piłki. Ponadto portugalski zawodnik ma na swoim koncie mistrzostwo Europy wywalczone z reprezentacją Portugalii, a także triumfy w Lidze Mistrzów oraz mistrzostwach Premier League, La Liga i Serie A.

