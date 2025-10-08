Juventus podjął decyzję ws. Tudora po serii słabych wyników

Igor Tudor znalazł się pod lupą po serii remisów Juventusu. Według Matteo Moretto, pozycja trenera nie jest zagrożona w tej chwili, ale klub oczekuje od niego poprawy gry w obronie, stabilnych wyników i lepszej pracy z napastnikami.

Alessio Morgese / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus oczekuje zmian. Trzy kluczowe zadania dla Tudora

Igor Tudor jest już pod presją po serii meczów bez zwycięstwa. Choć Bianconeri pozostają niepokonani we wszystkich rozgrywkach, wyniki nie spełniają oczekiwań. Juventus zajmuje czwarte miejsce w Serie A z dorobkiem dwunastu punktów po sześciu kolejkach, a w Lidze Mistrzów ma zaledwie dwa punkty po dwóch meczach fazy ligowej.

Juventus rozpoczął sezon od trzech wygranych z Parmą, Genoą i Interem. Potem jednak przyszła fala remisów, które zatrzymały zespół w drodze po kolejne sukcesy. Ostatnie wyniki to między innymi 4:4 z Borussią Dortmund, 1:1 z Veroną i Atalantą, 2:2 z Villarrealem oraz bezbramkowy remis z Milanem.

Według Matteo Moretto, który wypowiedział się w materiale na kanale Fabrizio Romano, każdy trener jest oceniany przez pryzmat wyników – także Igor Tudor. Mimo że szkoleniowiec wciąż cieszy się zaufaniem zarządu, jego praca jest dokładnie analizowana.

Klub z Turynu postawił przed nim trzy konkretne zadania. Po pierwsze, oczekuje regularności w wynikach i lepszej organizacji zespołu. Po drugie, poprawy gry defensywnej i ograniczenia liczby traconych bramek. Po trzecie, rozwiązania problemów w ofensywie, zwłaszcza dotyczących Jonathana Davida i Edona Zhegrovy.

Juventus pozostaje ambitnym klubem, który nie zadowala się remisami. Włodarze oczekują od Tudora, że przywróci drużynie skuteczność i mentalność zwycięzców, aby Bianconeri znów mogli walczyć o najwyższe cele.

Zobacz również: Gattuso o meczu z Izraelem. „Rozdziera serce to, co się dzieje”