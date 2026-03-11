Juventus otrzymał znakomite wieści ws. Vlahovicia

Juventus otrzymał bardzo dobrą wiadomość przed ligowym weekendem. Według Il Bianconero Dusan Vlahović wrócił do pełnych zajęć z drużyną i po ponad trzech miesiącach przerwy znów jest gotowy do gry.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović wraca do składu Juventusu

Dusan Vlahović wziął udział w pełnym porannym treningu Juventusu. Serbski napastnik trenował z całym zespołem i zakończył sesję bez problemów zdrowotnych. Oznacza to że zawodnik praktycznie wyleczył uraz mięśniowy. Teraz musi przede wszystkim odzyskać rytm meczowy oraz pełną kondycję.

Powrót do kadry meczowej wydaje się bardzo bliski. Wszystko wskazuje na to że napastnik zostanie powołany na spotkanie z Udinese. Mecz zaplanowano na sobotę, 14 marca. Sztab szkoleniowy chce jednak zachować ostrożność po tak długiej przerwie.

Możliwe, że piłkarz zacznie spotkanie na ławce rezerwowych. Taki scenariusz sugerował wcześniej Luciano Spalletti podczas konferencji prasowej. Krótki występ w końcówce mógłby być pierwszym krokiem do regularnej gry. Decyzja zależy jednak od przebiegu samego spotkania.

Najbliższe tygodnie mogą być ważne nie tylko sportowo. Kontrakt Dusana Vlahovicia z Juventusem wygasa 30 czerwca. Klub rozważa rozmowy o przedłużeniu umowy. Warunkiem ma być jednak wyraźne obniżenie obecnego wynagrodzenia które wynosi około 12 milionów. Wiele może zależeć także od wyników drużyny oraz walki o miejsce w Lidze Mistrzów. W ostatnim czasie włoskie media sugerowały, że miał nastąpić przełom w negocjacjach i szanse na pozostanie Serba w Turynie mocno wzrosły.

