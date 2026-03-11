Bernardo Silva rozmawia z potentatem. To byłyby głośne przenosiny

Juventus rozpoczął rozmowy z Bernardo Silvą, który najbliższego lata będzie dostępny za darmo - czytamy w najnowszym wydaniu włoskiego dziennika La Gazzetta dello Sport. Turyński klub chce wykorzystać okazję rynkową.

Juventus rozpoczął negocjacje z Bernardo Silvą

Bernardo Silva po zakończeniu obecnego sezonu niemal na pewno zakończy swoją wieloletnią przygodę z Manchesterem City. 31-letni Portugalczyk nie planuje bowiem przedłużać współpracy z angielskim klubem, a jego umowa obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że ofensywny pomocnik będzie chciał spróbować nowego wyzwania w innym zespole. Taka sytuacja wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Doświadczony piłkarz wciąż prezentuje wysoki poziom, dlatego znajduje się na radarze kilku znanych klubów.

Jak donosi włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, jeden z europejskich gigantów przeszedł już do konkretów. Według wspomnianego źródła Juventus rozpoczął rozmowy z Bernardo Silvą w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Turyński klub chce wykorzystać okazję rynkową i przekonać Portugalczyka do przeprowadzki do Serie A.

Władze Starej Damy są gotowe zaoferować zawodnikowi wysokie wynagrodzenie, ponieważ ewentualny transfer nie wymagałby wpłaty kwoty odstępnego. Sytuację doświadczonego pomocnika monitorują również inne kluby – między innymi Atletico Madryt, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Galatasaray Stambuł oraz Inter Miami.

107-krotny reprezentant Portugalii rozpoczynał swoją karierę w Benfice Lizbona, skąd później trafił do AS Monaco. Po bardzo udanym okresie we Francji przeniósł się do Manchesteru City, gdzie stał się jedną z kluczowych postaci zespołu. W barwach angielskiego klubu sięgnął między innymi po sześć mistrzostw Anglii, dwa Puchary Anglii oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Na Etihad Stadium występuje od 2017 roku i rozegrał setki spotkań na najwyższym poziomie. Portal „Transfermarkt” szacuje obecnie jego wartość rynkową na około 30 milionów euro.