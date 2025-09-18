Juventus odzyskał gwiazdę przed meczem z Hellas Verona

Francisco Conceicao wrócił do treningów z pierwszym zespołem Juventusu. Według włoskich mediów skrzydłowy może znaleźć się w kadrze na mecz Serie A przeciwko Hellasowi Verona.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Conceicao wraca do gry po kontuzji

Juventus w ostatnich tygodniach musiał radzić sobie bez Francisco Conceicao. Portugalczyk opuścił wrześniowe zgrupowanie reprezentacji i nie mógł wystąpić w dwóch spotkaniach swojej drużyny. W tym czasie Bianconeri rozegrali szalone widowiska. Wygrali 4:3 w derbach Włoch z Interem i zremisowali 4:4 z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów.

Conceicao znalazł się co prawda na ławce w starciu z BVB, ale trener Igor Tudor nie zdecydował się na jego występ. Zawodnik nie trenował w pełni przed meczem, dlatego pozostawał poza realną rywalizacją o minuty.

Dobre informacje nadeszły w czwartek, gdy Conceicao odbył pierwszy pełny trening z drużyną od czasu kontuzji. „Tuttosport” podkreśla, że piłkarz jest gotowy walczyć o miejsce w składzie na spotkanie z Hellas Verona, które odbędzie się w najbliższą sobotę.

Nieobecność skrzydłowego była odczuwalna. Tudor w meczu z Interem zdecydował się wprowadzić dodatkowego pomocnika, Teuna Koopmeinersa, aby utrzymać równowagę w środku pola. W rywalizacji z Borussią jego rolę w ofensywie próbował przejąć Jonathan David. Teraz szkoleniowiec ma znowu do dyspozycji zawodnika, który potrafi rozciągać grę i stwarzać sytuacje pod bramką.

Wciąż kontuzjowani w ekipie Tudora pozostają Fabio Miretti i Arkadiusz Milik. Ten pierwszy trenuje indywidualnie, a Polak wciąż zmaga się z długotrwałym urazem. Powrót Conceicao daje więc Juventusowi oddech i zwiększa pole manewru przed kolejnymi wymagającymi meczami.

