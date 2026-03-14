Nagły zwrot w sprawie Milika. Juventus ogłosił kadrę

Juventus w sobotę zmierzy się w Serie A z Udinese Calcio. Niewykluczone, że będzie to przełomowe spotkanie dla Arkadiusza Milika. Klub z Turynu opublikował ciekawy komunikat.

Juventus ogłosił kadrę na mecz Serie A

Juventus cały czas walczy o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem ważny dla polskich kibiców komunikat opublikowało biuro prasowe wielokrotnych mistrzów Włoch.

Na profilu Juventusu na platformie X pojawiła się wiadomość o kadrze ekipy Luciano Spalletti na starcie z Udinese Calcio. Znalazł się w niej Arkadiusz Milik. Zawodnik przez długi czas miał kłopoty zdrowotne, lecząc kontuzje uda i łydki. Niewykluczone, że sobotni wieczór może być przełomowy dla wychowanka Rozwój Katowice.

Wiadomość jest bardzo zaskakująca, bo jeszcze niedawno media prognozowały, że Milik może wrócić do kadry meczowej Starej Damy, ale miało to nastąpić dopiero po reprezentacyjnej przerwie. Tymczasem zawodnik ma być gotowy do gry już na mecz 29. kolejki ligi włoskiej.

Milik wyczekujący powrotu

Milik w tej kampanii po raz ostatni był w kadrze meczowej Juventusu w grudniu. W każdym razie ani razu nie pojawił się na boisku. Ostatnie spotkanie ofensywny piłkarz w barwach Juventusu zaliczył w 2024 roku. Milik zagrał w starciu z Atalantą w finale Pucharu Włoch. Zagrał wtedy dziewięć minut.

I convocati da mister Spalletti per la gara in trasferta di questa sera ⚪️⚫️📜 #UdineseJuve



32-latek trafił do ekipy z Turynu w lipcu 2023 roku. 73-krotny reprezentant Polski jak na razie zaliczył 75 spotkań w Juve, notując w jego barwach 17 trafień i dwie asysty. Piłkarz, zanim trafił do Juventusu, był też zawodnikiem Olympique de Marseille, SSC Napoli czy Ajax.