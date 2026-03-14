Polska U-21 czeka na decyzję. Stadion może się zmienić

Reprezentacja Polski do lat 21 zmierzy się niebawem z Armenią U-21. Meczyki.pl prognozują, że spotkanie może zostać przeniesione na inny stadion ze względu na stan murawy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Reprezentacja Polski do lat 21 pod dowództwem trenera Jerzy Brzęczek prezentuje się świetnie w trakcie trwających eliminacji do UEFA European Under-21 Championship. Jak na razie na koncie Biało-czerwonych jest komplet zwycięstw w sześciu meczach.

W marcu reprezentacja prowadzona przez doświadczonego szkoleniowca rozegra kolejne spotkania. Najpierw reprezentacja Polski U-21 zmierzy się w roli gospodarza z Armenią. Z kolei kilka dni później zmierzy się w roli gościa z Czarnogórą.

Tymczasem według informacji serwisu Meczyki.pl, w związku ze słabym stanem murawy w Radomiu realny scenariusz zakłada przeniesienie meczu na inną arenę. PZPN miał postawić sprawę jasno, o czym w swoim materiale napisał dziennikarz Tomasz Włodarczyk.

„Albo w Radomiu wymieniona zostanie murawa (stadion obsługuje miasto), albo spotkanie młodzieżówki przeniesione zostanie do Płock. Ostateczna decyzja ma zapaść na początku przyszłego tygodnia” – przekazał insider w swoim artykule.

Murawa na stadionie, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa Radomiak Radom, w tym roku nie zachwyca. Polski Związek Piłki Nożnej miał monitorować sytuację od grudnia. Ostatnio natomiast do Radomia został wysłany specjalny greenkeeper, który wydał opinię. W jego przekazie miała pojawić się narracja, że boisko nie nadaje się do gry.

Potyczka Polaków z Armenią odbędzie się 27 marca. W pierwszym starciu między drużynami Biało-czerwoni wygrali różnicą czterech trafień (4:0).