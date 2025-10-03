Juventus ma problem. Gwiazdor może opuścić hit z Milanem

Juventus czeka na kluczowy mecz z Milanem w szóstej kolejce Serie A. Według "Calciomercato" największą niewiadomą pozostaje występ Gleisona Bremera, który wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Bremer pod znakiem zapytania na Milan

Juventus podchodzi do rywalizacji z Milanem jako niepokonany od początku sezonu, ale na swoim koncie ma serię dwóch remisów. Dzięki temu Milan przeskoczył już Bianconerich w ligowej tabeli. To sprawia, że niedzielny hit zapowiada się wyjątkowo emocjonująco w kontekście walki o mistrzostwo.

Sytuacja kadrowa Starej Damy nie jest jednak idealna. Juan Cabal wypadł na dłużej po kontuzji odniesionej w Lidze Mistrzów z Villarrealem. Kolumbijczyk uszkodził mięsień dwugłowy uda i na pewno nie wystąpi przeciwko Milanowi. Nadal niedostępni są także Arkadiusz Milik i Fabio Miretti, którzy wciąż przechodzą rehabilitację.

Największe wątpliwości dotyczą Gleisona Bremera. Brazylijczyk odpoczywał w ostatnim spotkaniu po przeciążeniu i sztab uważnie obserwuje jego reakcję na treningach. Jeśli nie zdąży dojść do pełni formy, Tudor będzie zmuszony przemeblować defensywę. Większy optymizm panuje w przypadku Khephrena Thurama, który wraca do gry po problemach z łydką i ma szansę znaleźć się w wyjściowym składzie.

Plan podstawowy zakłada powrót Di Gregorio do bramki i ustawienie obrony w składzie Kelly, Bremer, Gatti. W środku pola mieliby wystąpić Locatelli i Thuram, a wahadła zajęliby Cambiaso i Kalulu. Jeśli Bremer nie zdąży, Kalulu może zostać cofnięty do trójki stoperów, a do pomocy wejdzie Joao Mario lub Koopmeiners.

Również w ofensywie nie brakuje zagadek. Yildiz pozostaje pewnym punktem układu Tudora, natomiast o miejsce obok niego rywalizują Conceicao, Zhegrova i Openda. Na szpicy trwa pojedynek Vlahovica z Davidem, przy czym to Serb wydaje się mieć przewagę.

