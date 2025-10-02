Juventus w tarapatach. Defensor wypada z gry na długie tygodnie

Juan Cabal doznał urazu w meczu Ligi Mistrzów z Villarrealem. Badania w JMedical wykazały uszkodzenie mięśnia uda, a Juventus będzie musiał radzić sobie bez Kolumbijczyka przez kilka tygodni.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Cabal kontuzjowany. Juventus wydał oficjalny komunikat

Juan Cabal nie dokończył środowego spotkania Ligi Mistrzów przeciwko Villarrealowi. Obrońca Juventusu opuścił boisko jeszcze w pierwszej połowie z powodu problemów mięśniowych i w czwartek przeszedł szczegółowe badania w JMedical.

Diagnoza potwierdziła uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda w prawej nodze. Klub poinformował, że uraz ma charakter średniego stopnia i zawodnik zostanie ponownie przebadany za dwa tygodnie, aby precyzyjnie określić dalsze rokowania.

Juventus w oficjalnym komunikacie podał: – Juan Cabal, który opuścił boisko w pierwszej połowie meczu z Villarrealem, został poddany badaniom w JMedical. Wyniki wykazały średniego stopnia uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda w prawej nodze. Za dwa tygodnie zawodnik przejdzie kolejne testy diagnostyczne.

Pierwsze prognozy wskazują, że przerwa w grze potrwa około sześciu tygodni. To oznacza, że Kolumbijczyk opuści kluczowe mecze Juventusu zarówno w Serie A, jak i w Lidze Mistrzów. Dla trenera Igora Tudora to duże utrudnienie, bo kadra defensywna Bianconerich i tak była już mocno eksploatowana.

Dla Cabala to poważny cios, bo dopiero zaczynał zdobywać zaufanie szkoleniowca, niedawno wrócił po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej inną poważną kontuzją i coraz częściej pojawiał się w wyjściowym składzie. Teraz musi przejść proces rehabilitacji, aby wrócić do gry jeszcze przed końcem roku i ponownie walczyć o miejsce w drużynie.

