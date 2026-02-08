Juventus może kontynuować współpracę z Khephrenem Thuramem. Między stronami odbyły się już rozmowy kontraktowe. Zakończyły się one pozytywnie, co powinno cieszyć fanów Starej Damy - przekazuje Nicolo Schira.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus i Khephren Thuram przeprowadzili rozmowy

Juventus w środku tygodnia zaliczył bolesną wpadkę. Podopieczni Luciano Spallettiego zostali rozbici przez Atalantę Bergamo w ćwierćfinale Pucharu Polski (0:3). Dziś Starej Damie pozostała rywalizacja na dwóch frontach – Serie A i Liga Mistrzów. Turyńczycy zatem mogą zakończyć kampanię bez trofeum, co jednak nie powinno wpłynąć na przyszłość obecnego szkoleniowca.

W najbliższym czasie Juventus planuje zabezpieczyć przyszłość swojego kluczowego gracza. Nicolo Schira poinformował, że w zeszłym tygodniu doszło do spotkania władz klubu z Khephrenem Thuramem. Tematem rozmów był nowy kontrakt. Rozmowy zakończyły się pozytywnie dla każdej ze stron. Takie informacje powinny cieszyć fanów Bianconerich.

Włoski dziennikarz poinformował, że nowy kontrakt Khephrena Thurama z Juventusem ma obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku. Francuski pomocnik doskonale czuje się w drużynie z Turynu. Na dodatek jest jednym z liderów drużyny. Ostatnio mówiło się o sporym zainteresowaniu 24-latkiem, ale inne kluby prawdopodobnie obejdą się smakiem.

Khephren Thuram w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Juventusu. Francuz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się trzema asystami.