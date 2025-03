Juventus i Roma szukają nowego trenera. Na celowniku były opiekun AC Milan

Stefano Pioli może zakończyć przygodę z Al-Nassr szybciej niż oczekiwano. Według "Calciomercato" Juventus i Roma już teraz myślą o sprowadzeniu byłego trenera Milanu z powrotem do Serie A.

Alan Smith / Alamy Na zdjęciu: Roma i Juventus logo

Stefano Pioli blisko odejścia z Al – Nassr. Juve i Roma w grze

Stefano Pioli jeszcze we wrześniu 2024 roku przejął Al-Nassr, zastępując Luisa Castro, a jego początki w Saudi Pro League były obiecujące – klub z Rijadu zaliczył serię czterech kolejnych zwycięstw. Ostatnio jednak atmosfera wokół trenera znacząco się pogorszyła. Konflikt z Cristiano Ronaldo oraz słabsze wyniki ligowe zepchnęły Piolego w kierunku przedwczesnego rozstania.

Problemy zaczęły się od relacji z gwiazdą drużyny – Cristiano Ronaldo. Portugalczyk otwarcie wyraził niezadowłolenie podczas niedawnego meczu ligowego, gdy Pioli zdecydował się go zmienić. Media coraz częściej donoszą o napięciach między nimi, co źle wpływa na całą szatnię Al-Nassr.

Dodatkowym powodem możliwego odejścia są nierówne wyniki. Wprawdzie klub ciągle liczy się w walce o AFC Champions League i wkrótce zagra ćwierćfinał przeciwko Yokohama Marinos, ale sytuacja w lidze jest daleka od ideału. Al-Nassr zajmuje trzecie miejsce ze stratą 10 punktów do liderującego Al-Ittihad, a na dodatek czeka ich trudny mecz z Al-Hilal.

Juventus i Roma to dwaj poważni kandydaci do zatrudnienia trenera, jeśli ten zdecyduje się na odejście. Juventus, który niedawno postawił na Igora Tudora, rozważa jednak kolejną zmianę latem. Wśród potencjalnych następców wymieniani są Antonio Conte czy Roberto Mancini, ale nazwisko Pioliego jest równie mocno brane pod uwagę przez Bianconerich.

Roma natomiast widzi w Piolim idealnego kandydata na następcę Claudio Ranieriego, który odejdzie po sezonie. Pioli już wcześniej był bliski przejęcia Giallorossich po zwolnieniu Daniele De Rossiego, jednak wówczas wybrał Arabię Saudyjską. Teraz klub ze stolicy ponownie rozważa jego kandydaturę, choć w grze pozostają także inni trenerzy.

Pioli jest związany z Al-Nassr kontraktem do 2027 roku, z pensją 12 milionów euro rocznie. W jego umowie jest jednak klauzula pozwalająca mu odejść już w czerwcu, co ułatwi ewentualne rozmowy z Juventusem lub Romą. Decyzja o powrocie do Serie A może zapaść już wkrótce.