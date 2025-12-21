Juventus dogonił czołówkę, Fiorentina wraca. Podsumowanie 16. kolejki Serie A

Za nami 16. kolejka Serie A, czyli ostatnia przed Świętami Bożego Narodzenia. Ze względu na Superpuchar Włoch aż osiem drużyn nie rozegrało swojego meczu. Co działo się w weekend na Półwyspie Apenińskim? Oto podsumowanie 16. kolejki Serie A.

Podsumowanie 16. kolejki Serie A

Serie A w miniony weekend dostarczyła kibicom emocji tylko w sześciu z dziesięciu możliwych spotkań. Wszystko przez fakt, że w Arabii Saudyjskiej toczą się rozgrywki o Superpuchar Włoch. Na starcie do walki o trofeum przystąpiły cztery drużyny: Inter Mediolan, AC Milan, Bologna i Napoli. Tak się złożyło, że oba mediolańskie zespoły przegrały w półfinale, a Rossoblu i Azzurri zagrają finał w poniedziałek. Ich mecze ligowe w ramach 16. kolejki zostały przełożone na połowę stycznia. W związku z tym w weekend nie grały również takie drużyny jak Como, Hellas Werona, Lecce i Parma. Mimo to niespodzianek i hitów na Półwyspie Apenińskim nie brakowało.

Najważniejszym wydarzeniem 16. kolejki był bez wątpienia mecz Juventus – Roma. Bezpośrednie spotkanie obu drużyn po raz pierwszy od stycznia 2022 roku dostarczyło więcej niż dwie bramki. Nie brakowało nie tylko goli, ale również emocji, przez zaciętą końcówkę. Mimo kontuzji Bremera i Francisco Conceicao podopieczni Luciano Spalletiego byli w stanie dowieźć zwycięstwo, wygrywając (2:1). Z racji tego, że wygrali z Romą, która jest w TOP4, a pozostałe drużyny opuściły 16. kolejkę, Stara Dama dogoniła czołówkę, która walczy o Scudetto.

Zobacz także: Tabela Serie A

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie Lazio – Cremonese, w którym niestety nie padły żadne bramki. Obie drużyny podzieliły się punktami po bezbramkowym remisie. Niemniej jednak bliżej trzech punktów byli Biancocelesti, ponieważ w doliczonym czasie gry domagali się rzutu karnego. Na granicy pola karnego faulował Federico Ceccherini, a sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. Gospodarze myśleli, że przewinienie miało miejsce za linią pola karnego, ale arbiter po analizie VAR podyktował tylko rzut wolny.

Niedziela z Serie A rozpoczęła się tradycyjnie o 12:30 meczem Cagliari – Pisa. Starcie dwóch drużyn z dołu tabeli dostarczyło wielu emocji, ponieważ o wyniku przesądził gol w 89. minucie. Choć gospodarze odrobili stratę po pierwszej połowie i wyszli na prowadzenie, to finalnie Stefano Moreno doprowadził do remisu, zapewniając beniaminkowi cenny punkt w walce o utrzymanie. Po południu grało także Sassuolo z Torino, gdzie o komplecie punktów zdecydował rzut karny, którego wykorzystał Nikola Vlasić, dając Granacie zwycięstwo.

Po raz pierwszy od czterech miesięcy mecz w Serie A wygrała Fiorentina. Co więcej, zrobiła to w wielkim stylu, pokonując Udinese aż (5:1). Podopieczni Kosty Runjaicia grali w dziesięciu, ponieważ czerwoną kartkę dostał ich bramkarz. Warto odnotować, że asystą piętą popisał się reprezentant Polski – Jakub Piotrowski. Ostatni mecz 16. kolejki Serie A to starcie Genoi z Atalantą. Choć gospodarze od 3. minuty grali w dziesięciu po czerwonej kartce dla bramkarza, to przez niemal całe spotkanie dzielnie walczyli. O wyniku przesądził gol w doliczonym czasie gry. Piłkę do siatki skierował Isak Hien, któremu asystował Nicola Zalewski.

Wyniki 16. kolejki Serie A:

Lazio 0:0 Cremonese

Juventus 2:1 AS Roma

Cagliari 2:2 Pisa

Sassuolo 0:1 Torino

Fiorentina 5:1 Udinese

Genoa 0:1 Atalanta

Napoli vs Parma (przełożone ze względu na Superpuchar Włoch, mecz 14.01)

Inter vs Lecce (przełożone ze względu na Superpuchar Włoch, mecz 14.01)

Werona vs Bologna (przełożone ze względu na Superpuchar Włoch, mecz 14.01)

Como vs Milan (przełożone ze względu na Superpuchar Włoch, mecz 14.01)

Bohaterowie 16. kolejki Serie A

Z racji tego, że 16. kolejka Serie A nie została rozegrana w całości, zamiast najlepszej jedenastki wybraliśmy bohaterów kolejki, którzy zasłużyli na wyróżnienie. W obronie błyszczał zawodnik Torino, który był dla graczy Sassuolo ścianą nie do przejścia. Chilijczyk rozegrał bardzo dobre zawody, notując łącznie aż 15 udanych zagrań w fazie defensywnej. Do tego był groźny pod bramką rywala, oddając celny strzał w światło bramki. Wspomnieć trzeba także o dwóch piłkarzach Fiorentiny: Moise Kean i Nicolo Fagioli poprowadzili Violę do zwycięstwa. Napastnik zdobył dwie bramki, a pomocnik popisał się dwiema asystami, notując łącznie pięć kluczowych podań. W tym samym meczu niesamowitego gola, o którym trzeba wspomnieć zdobył stoper Udinese – Oumar Solet.