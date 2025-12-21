Jakub Piotrowski zanotował asystę przy kapitalnym trafieniu Oumara Soleta. Cudowny gol nie zdał się na wiele - Udinese zostało zdemolowane przez Fiorentinę.

LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Fabiano Parisi i Jakub Piotrowski (Fiorentina - Udinese)

Piotrowski z chwilą radości

Ja w Serie A radzi sobie Udinese? Podopieczni Kosty Runjaicia rozpoczęli listopad od zwycięstwa w starciu z Atalantą (1:0), następnie przegrali z Romą (0:2) i Bologną (0:3), a na zakończenie miesiąca okazali się lepsi od Parmy (2:0). Natomiast w grudniu nie poradzili sobie z Genoą (1:2, do siatki trafił Jakub Piotrowski) i pokonali… Napoli (1:0). Kolejnym rywalem Frulianich była Fiorentina.

Viola, najgorszy zespół ligi, w pojedynku z Udinese zanotowała swoje premierowe zwycięstwo w tym sezonie Serie A. Ekipa z Florencji do przerwy prowadziła już 3:0, w czym bez wątpienia pomogła im błyskawiczna czerwona kartka Maduki Okoye. Ostatecznie zespół Paolo Vanolego zdobył aż pięć bramek.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐖, 𝐀𝐋𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎! 😍🎯



Spójrzcie tylko na to uderzenie Oumara Soleta! 🚀 No i odnotujmy asystę piętką 🇵🇱 Jakuba Piotrowskiego! 🪄 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/hwpqvggPYJ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 21, 2025

Goście odpowiedzieli tylko raz. W 66. minucie Piotrowski w efektowny sposób zagrał do Oumara Soleta. Francuz ruszył w kierunku pola karnego rywali i pokusił się o uderzenie z dystansu. David de Gea nie mógł zrobić właściwie nic – strzał 25-latka był perfekcyjny.