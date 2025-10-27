Juventus w kryzysie. Alessandro Del Piero wskazał, co jest nie tak

Juventus ostatnio jest w dołku, będąc od kilku spotkań bez wygranej. Na temat postawy Bianconerich kilka zdań wyraził Alessandro Del Piero, pozwalając sobie na konkretną opinię.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Del Piero

Del Piero o formie Juventusu. Włoch z jednoznacznym wnioskiem

Juventus w niedzielny wieczór przegrał z Lazio (0:1) w meczu ósmej kolejki Serie A. Stara Dama jest jednocześnie od ośmiu spotkań bez wygranej. Tymczasem na temat postawy ekipy z Turynu kilka zdań wyraził były zawodnik klubu z Turynu.

– Problem nie leży w trenerze. Jest o wiele głębszy, w tym chodzi o to, jak trudno było drużynie zjednoczyć się w tym sezonie – mówił Alessandro Del Piero w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– Drużyna utrzymała się w grze i nie zasłużyła na porażkę z Lazio. Być może remis byłby sprawiedliwym wynikiem. Dobrze prezentowała się również w meczu z Realem Madryt, ale miała problemy z Como – zaznaczył Włoch.

– W każdym razie, gdyby prowadził ją inny trener, ta drużyna raczej nie wygrałaby mistrzostwa – powiedział Del Piero.

Bianconeri plasują się aktualnie na ósmym miejscu w tabeli ligi włoskiej z 12 punktami na koncie. Do lidera SSC Napoli turyńczycy tracą sześć punktów.

Tymczasem już w środę ekipa z Allianz Stadium rozegra kolejny mecz w Serie A. Juventus zagra u siebie z Udinese. Z kolei w trakcie weekendu na drodze Starej Damy stanie Cremonese. Będzie to ostatnia potyczka przed kolejnym występem Ligi Mistrzów ze Sportingiem.

Juve ostatni mecz wygrało 13 września, gdy pokonało w roli gospodarza Inter Mediolan (4:3). Turyńczycy przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę po kosmicznej końcówce meczu.

Czytaj więcej: Real Madryt umocnił się na szczycie. Mbappe w centrum uwagi El Clasico