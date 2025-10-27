Real Madryt umocnił się na szczycie. Mbappe w centrum uwagi El Clasico

Real Madryt pokonał w niedzielę FC Barcelonę (2:1), a wpływ na ten triumf miał Kylian Mbappe. OptaJose na platformie X przekazała ciekawą informację na temat reprezentanta Francji.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe z 12 golami przeciwko Barcelonie

Real Madryt nie zwalnia tempa. Ekipa dowodzona przez Xabiego Alonso może pochwalić się pięcioma z rzędu zwycięstwami. Tymczasem o to, aby kibice Królewskich byli w dobrych nastrojach, zadbał między innymi Kylian Mbappe. Ciekawą informacją na temat gracza podzielił się profil OptaJose na platformie X.

Bramka zdobyta przez zawodnika Realu była już jego dwunastym trafieniem przeciwko Barcelonie w dziewięciu meczach. Pod tym względem Mbappe może pochwalić się znakomitym bilansem. Jak na razie tylko dwóch piłkarzy ma na koncie więcej trafień przeciwko Katalończykom.

Cristiano Ronaldo strzelił Barcelonie 20 goli, ale potrzebował do tego 34 spotkań. Z kolei Karim Benzema zdobył 16 bramek w 46 El Clasico, w których wystąpił.

Madrycka ekipa jest obecnie liderem ligi hiszpańskiej z dorobkiem 27 punktów. Real wyprzedza drugą w tabeli Barcelonę o pięć oczek. Z kolei trzeci Villarreal ma już na swoim koncie 20 punktów. Los Blancos mogą się również pochwalić bardzo dobrym bilansem bramkowym. Zdobyli 22 bramki i stracili zaledwie 10 w 10 meczach.

Tymczasem przed reprezentacyjną przerwą w listopadzie Królewscy mają do rozegrania jeszcze trzy spotkania. Real zmierzy się w nich kolejno z Valencią, Liverpoolem i Rayo Vallecano. Z ekipą z Estadio Mestalla madrycka drużyna zagra już w sobotę o godzinie 21:00. Valencia przystąpi do tego starcia, będąc niepokonana od pięciu spotkań.

