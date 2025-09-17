Bremer wskazał problem Juventusu. Wspomniał też o Vlahoviciu

Juventus we wtorek rozegrał wyjątkowe spotkanie, remisując z Borussią Dortmund (4:4) w Lidze Mistrzów. Na temat tej potyczki głos w rozmowie z "Tuttosport" wyraził Bremer.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Bremer

Bremer o meczu Juventus – Borussia i o Dusanie Vlahoviciu

Juventus w dwóch ostatnich spotkaniach stracił siedem goli, ale sam zdobył aż osiem bramek. Po starciu z Borussią Dortmund swoimi przemyśleniami podzielił się Bremer.

– Powinniśmy być bardziej zrównoważeni w drugiej połowie, ale byliśmy zmęczeni. Musimy znaleźć równowagę. Nie możemy tracić bramek w ten sposób. Ryzykowaliśmy porażkę, ale mieliśmy szczęście i udało nam się wyrównać w ostatnich minutach – mówił obrońca Bianconerich cytowany przez „Tuttosport”.

Bremer został też zapytany o rolę Dusana Vlahovicia w drużynie. – Wiemy, że to świetny zawodnik. Pomógł nam w każdym meczu. To także wspaniały człowiek. Przede wszystkim ma mentalność zwycięzcy, a to jest najważniejsze. Ma wiele do zaoferowania młodszym zawodnikom, bo kiedy my, starsi, mówimy, oni zawsze słuchają – podkreślił piłkarz.

Na koniec Brazylijczyk wprost zaznaczył, że Juventus musi grać lepiej. – Kiedy traci się cztery gole, zawsze jest miejsce na poprawę. Niemniej cieszymy się, że wróciliśmy do gry. Musimy się jednak poprawić w tygodniu – przyznał Bremer.

Tymczasem już w sobotę Juventus rozegra kolejne spotkanie. Na wyjeździe zmierzy się z Hellasem Werona. Mecz odbędzie się o godzinie 18:00 na Stadio Marc’Antonio Bentegodi, który może pomieścić blisko 40 tysięcy widzów.

Czytaj więcej: Benfica złożyła propozycję. Reakcja Mourinho nie pozostawia wątpliwości