Benfica złożyła propozycję. Reakcja Mourinho nie pozostawia wątpliwości

Jose Mourinho niewykluczone, że po rozstaniu z Fenerbahce długo nie pozostanie bez pracy. Portugalczyk wprost przyznał ostatnio, że otrzymał zapytanie od jednego z klubów.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy

Jose Mourinho o Benfice Lizbona

Jose Mourinho pod koniec sierpnia został zwolniony z Fenerbahce. Tymczasem w mediach pojawiło się wiele spekulacji łączących The Special One z Benfiką. Sam zainteresowany potwierdził te doniesienia.

– Zanim wsiadłem do samolotu, zapytali mnie, czy byłbym zainteresowany trenowaniem Benfiki. Odpowiedziałem, że tak. Benfica oficjalnie się do mnie zwróciła, a ja odparłem, że obecnie przebywam za granicą, ale chętnie porozmawiam po powrocie do Portugalii – mówił Mourinho w rozmowie z A Bolą.

– Kiedy zaproponowano mi możliwość prowadzenia Benfiki, nie wahałem się ani chwili. Byłem zainteresowany. Który trener odrzuciłby Benfikę? Na pewno nie ja – zaznaczył Portugalczyk.

– Opuściłem poprzedni klub trzy lub cztery tygodnie temu. Nie planowałem pozostawać bez pracy do końca sezonu – to nie w moim stylu. Chciałem dalej trenować. Powiedziałem sobie jednak, że muszę odzyskać równowagę emocjonalną, żeby nie przyjąć byle jakiego klubu tylko dlatego, że jestem pracoholikiem. W tym przypadku, kiedy pojawiła się propozycja Benfiki, nie zastanawiałem się ani chwili. Jestem zainteresowany i bardzo bym się z tego cieszył – dodał doświadczony szkoleniowiec.

62-letni trener ma na swoim koncie ogromną liczbę trofeów. Dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, zdobywał mistrzostwa Anglii, Hiszpanii i Włoch, a także sięgał po puchary w Lidze Europy i Lidze Konferencji.

