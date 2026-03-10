Ten piłkarz jest skończony w Juventusie. Włoska legenda nie ma wątpliwości

19:00, 10. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TuttoJuve / JuvePoland

Juventus ostatnio nie trafił w wiele transferów. Tak jest w przyapadku m.in. Jonathana Davida, który kompletnie zawodzi. Francesco Graziani, mistrz świata z 1982 roku, cytowany przez "TuttoJuve", uważa, że Kanadyjczyk jest już skreślony w Turynie.

Piłkarze Juventusu
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Francesco Graziani: Jonathan David jest skreślony w Juventusie

Juventus rozgrywa trudny sezon. Turyńczycy mają olbrzymie kłopoty na wielu płaszczyznach. Rozpoczęły się one już od pierwszej kolejki rozgrywek Serie A. Przede wszystkim Stara Dama nie trafiła z ofensywnymi transferami. Zarówno Jonathan David jak i Lois Openda kompletnie nie potrafią odnaleźć się we Włoszech. Obaj napastnicy są nieustannie krytykowani.

Temat Jonathana Davida został ostatnio poruszony przez mistrza świata z 1982 roku. Francesco Graziani, cytowany przez serwis „TuttoJuve”, nie gryzł się w język, mówiąc o kanadyjskim napastniku. Były piłkarz uważa, że snajper jest już skreślony w Juventusie.

David jest nieobecny. Trudno to zrozumieć, bo we Francji strzelał bardzo dużo. W Serie A ma jednak spore trudności i sądzę, że jest skończony w Turynie. Gdy w meczu, z takim rywalem jak Pisa, trener zdejmuje cię po pierwszej połowie, to wiele mówi – mówił Francesco Graziani.

Jonathan David w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Juventusu. Reprezentant Kanady zdołał zgromadzić na swoim koncie siedem trafień, a także pięć asyst. Kontrakt napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

