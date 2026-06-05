Al-Nassr zapytało o piłkarza Barcelony. Klub Ronaldo działa na rynku

Marc Casado znajduje się na wylocie z Barcelony. Jak podaje kataloński dziennik ARA, zapytanie w sprawie 22-letniego pomocnika złożyło Al-Nassr.

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Marc Casado celem transferowym Al-Nassr

Marc Casado najprawdopodobniej opuści Barcelonę podczas letniego okienka transferowego. Władze katalońskiego klubu nie wiążą już zbyt dużych planów z 22-letnim defensywnym pomocnikiem, a jego sprzedaż ma pomóc w uporządkowaniu finansów. Jednym z priorytetów Barcelony jest bowiem sfinalizowanie transakcji z udziałem Bernardo Silvy. Choć portugalski gwiazdor byłby dostępny bez kwoty odstępnego, jego wysokie wymagania finansowe stanowią spore wyzwanie dla działaczy z Camp Nou. Odejście Casado pozwoliłoby nie tylko zwolnić miejsce w budżecie płacowym, ale również zasilić klubową kasę znaczącą sumą.

W ostatnich tygodniach hiszpański pomocnik był łączony między innymi z AS Monaco, Atletico Madryt, Manchesterem United, Crystal Palace oraz Nottingham Forest. Jak informuje kataloński dziennik „ARA”, do grona zainteresowanych jego osobą dołączyło również Al-Nassr.

Aktualny mistrz Arabii Saudyjskiej, którego największą gwiazdą pozostaje Cristiano Ronaldo, poszukuje kolejnych wzmocnień przed nowym sezonem. Saudyjski potentat dysponuje ogromnymi możliwościami finansowymi, dlatego może okazać się najgroźniejszym rywalem dla europejskich zespołów walczących o podpis młodego zawodnika, o ile ten będzie chciał przenieść się na Bliski Wschód.

Dwukrotny reprezentant Hiszpanii trafił do akademii La Masia w 2016 roku, wcześniej rozwijając swoje umiejętności w CF Damm. Od lipca 2024 roku jest pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej drużyny Barcelony, choć nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. W minionym sezonie rozegrał 34 spotkania i zanotował 1 asystę. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 20 milionów euro, zaś kontrakt zawodnika z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.