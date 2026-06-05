Manchester City straci skrzydłowego? Brazylijczyk naciska na transfer

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Tottenham Hotspur chce pozyskać Savinho

Savinho będzie dążył do odejścia z Manchesteru City podczas najbliższego letniego okna transferowego. Brazylijski skrzydłowy nie odnalazł się bowiem w pełni w zespole Obywateli, gdzie bardzo często musi godzić się z rolą rezerwowego. Dla ambitnego 22-latka taka sytuacja jest daleka od oczekiwań, dlatego podjął decyzję o poszukaniu nowego wyzwania. Jednocześnie zawodnik preferuje pozostanie w Premier League, wierząc, że nadal może udowodnić swoją wartość na angielskich boiskach i regularnie występować na najwyższym poziomie.

Jak poinformowano w programie telewizyjnym „Sports Center”, Savinho szczególnie chętnie widziałby siebie w Tottenhamie Hotspur. Londyński klub od dłuższego czasu monitoruje sytuację utalentowanego skrzydłowego i prowadzi działania mające na celu jego pozyskanie.

Rozmowy między stronami mają przebiegać w pozytywnej atmosferze, a Tottenham przygotowuje się do złożenia oficjalnej oferty. Koguty interesowały się Brazylijczykiem już podczas poprzednich okienek transferowych, jednak dopiero teraz są bliskie sfinalizowania transakcji. Obecnie wartość rynkowa piłkarza jest szacowana na około 35 milionów euro.

Trzynastokrotny reprezentant Canarinhos występuje w Manchesterze City od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium za 25 milionów euro z ESTAC Troyes. W swoim piłkarskim CV posiada również Gironę, PSV Eindhoven oraz Atletico Mineiro, którego jest wychowankiem. W minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty, spędzając na boisku łącznie 1502 minuty. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, dlatego Tottenham będzie musiał przekonać władze Obywateli do sprzedaży zdolnego atakującego.