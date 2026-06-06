Reprezentacja Niemiec straciła młodą gwiazdę! Koszmar pomocnika przed mundialem

Reprezentacja Niemiec przygotowuje się do mistrzostw świata. Podczas jednego z treningów kontuzji doznał Lennart Karl i wypadnie z turnieju. Assan Ouedraogo z RB Lipsk zostanie awaryjnie powołany przez Juliana Nagelsmanna - ujawnił Florian Plettenberg.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Lennart Karl wypada z mistrzostw świata!

Reprezentacja Niemiec w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku, pewnie pokonała Finlandię (4:0) w Moguncji. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Deniz Undav. W drużynie Juliana Nagelsmanna coraz ważniejszą rolę odgrywa 18-letni Lennart Karl, który błyszczy w barwach Bayernu Monachium.

Jak poinformował Florian Plettenberg ze „Sky Sport”, Karl nie weźmie udziału na wielkim turnieju. Dziennikarz potwierdził, że zawodnik doznał urazu mięśniowego podczas ostatniego treningu w Chicago. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało naderwanie włókien mięśniowych. Obecnie trwają rozmowy dotyczące dalszego leczenia piłkarza.

Kontuzja Karla wymusiła natychmiastową reakcję sztabu szkoleniowego. Wszystko wskazuje na to, że selekcjoner zdecyduje się na awaryjne powołanie, a głównym kandydatem jest Assan Ouedraogo z RB Lipsk. Nagelsmann miał już osobiście skontaktować się z zawodnikiem. Ouedraogo przebywał w tym czasie na wakacjach w Hiszpanii.

🚨💥 EXCL | Assan Ouedraogo will be called up to Germany’s World Cup squad as the replacement for Lennart Karl.



As revealed, the 20 y/o RB Leipzig top talent only narrowly missed out on the original squad. Now he will travel from his holiday in Spain to Chicago. Julian… pic.twitter.com/GfS6snrEuL — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 5, 2026

20-letni pomocnik ma za sobą solidny sezon w 1. Bundeslidze. W barwach RB Lipsk rozegrał 20 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty. Reprezentacja Niemiec w fazie grupowej zmierzy się z Curacao (14 czerwca), Wybrzeżem Kości Słoniowej (20 czerwca) oraz Ekwadorem (25 czerwca). Ostatnim sprawdzianem Niemców przed mundialem będzie towarzyska potyczka z USA w sobotę (6 czerwca) o godzinie 20:30.