Reprezentacja Niemiec straciła młodą gwiazdę! Koszmar pomocnika przed mundialem

Lennart Karl wypada z mistrzostw świata!
Reprezentacja Niemiec w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku, pewnie pokonała Finlandię (4:0) w Moguncji. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Deniz Undav. W drużynie Juliana Nagelsmanna coraz ważniejszą rolę odgrywa 18-letni Lennart Karl, który błyszczy w barwach Bayernu Monachium.
Jak poinformował Florian Plettenberg ze „Sky Sport”, Karl nie weźmie udziału na wielkim turnieju. Dziennikarz potwierdził, że zawodnik doznał urazu mięśniowego podczas ostatniego treningu w Chicago. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało naderwanie włókien mięśniowych. Obecnie trwają rozmowy dotyczące dalszego leczenia piłkarza.
Kontuzja Karla wymusiła natychmiastową reakcję sztabu szkoleniowego. Wszystko wskazuje na to, że selekcjoner zdecyduje się na awaryjne powołanie, a głównym kandydatem jest Assan Ouedraogo z RB Lipsk. Nagelsmann miał już osobiście skontaktować się z zawodnikiem. Ouedraogo przebywał w tym czasie na wakacjach w Hiszpanii.
20-letni pomocnik ma za sobą solidny sezon w 1. Bundeslidze. W barwach RB Lipsk rozegrał 20 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty. Reprezentacja Niemiec w fazie grupowej zmierzy się z Curacao (14 czerwca), Wybrzeżem Kości Słoniowej (20 czerwca) oraz Ekwadorem (25 czerwca). Ostatnim sprawdzianem Niemców przed mundialem będzie towarzyska potyczka z USA w sobotę (6 czerwca) o godzinie 20:30.