Imago / Federico Titone Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter w środę wieczorem zagra z Atletico Madryt

Jeśli Nerazzurri wygrają to Simone Inzaghi odniesie setne zwycięstwo w klubie

Włoch pracuje w Mediolanie od sezonu 2021/2022

Simone Inzaghi może osiągnąć barierę stu zwycięstw w Interze!

Simone Inzaghi trafił do Mediolanu przed sezonem 2021/2022. Przejmował zespół, który dopiero co zdobył mistrzowski tytuł, a jego zadaniem było wprowadzić Inter na jeszcze wyższy poziom. Mimo że przez trzy lata pracy w klubie zdobył kilka trofeów, to w jego kolekcji cały czas brakuje tego najważniejszego, czyli mistrzostwa kraju.

47-latek swój cel osiągnie w końcu w tym sezonie. Inter ma ogromną przewagę w Serie A i nie wydaje się, żeby wypuścił z rąk mistrzowski tytuł. Zanim marzenia szkoleniowca staną się rzeczywistością to urodzony w Piacenzie trener stanie przed szansą historycznego setnego zwycięstwa w roli opiekuna Nerazzurri.

Inzaghi prowadził Il Biscione w 147 meczach, z których wygrał do tej pory 99 spotkań. Zatem mecz przeciwko Atletico Madryt będzie miał podwójną stawkę. W grę wchodzi nie tylko awans, ale również przekroczenie magicznej bariery stu zwycięstw.

Inter Mediolan jest niewątpliwie faworytem rewanżowego starcia. Włoch zapewnia, że mimo jednobramkowej zaliczki jego piłkarze podejdą do tego spotkania, jakby był wynik 0:0 w dwumeczu. Początek rywalizacji na Wanda Metropolitano o godzinie 21:00.